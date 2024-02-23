Телескоп JWST обнаружил ионы, порожденные новорожденной нейтронной звездой

Подобные ионы, как отмечают профессор Барлоу и его коллеги, могут возникать только в результате действия частиц света высоких энергий, на роль источника которых в SN1987A может претендовать только нейтронная звезда. Процесс охлаждения ее поверхности, а также взаимодействия ее магнитного поля с окружающей материей будут порождать достаточное количество фотонов высоких энергий, способных ионизировать атомы аргона и серы до того состояния, в котором они были обнаружены JWST.