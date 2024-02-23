Телескоп JWST обнаружил ионы, порожденные новорожденной нейтронной звездой

«Полученные нами снимки указывают на наличие сильно ионизированных атомов аргона и серы в центре туманности, возникшей на месте сверхновой 1987 года. Эти ионы возникли в результате действия излучения, которое порождается нейтронной звездой. Оно исходит или от раскаленной поверхности этого светила, или же возникает в результате его вращения и взаимодействия с окружающей межзвездной материей», — пояснил профессор UCL Майкл Барлоу, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Профессор Барлоу и другие астрономы совершили это открытие при изучении первых снимков центральных областей туманности SN1987A, полученных при помощи инфракрасных камер орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб» с рекордно высоким разрешением. Раскаленное облако газа и пыли возникло 37 лет назад в результате вспышки сверхновой, уничтожившей крупную звезду Sk −69 202.
Подобные ионы, как отмечают профессор Барлоу и его коллеги, могут возникать только в результате действия частиц света высоких энергий, на роль источника которых в SN1987A может претендовать только нейтронная звезда. Процесс охлаждения ее поверхности, а также взаимодействия ее магнитного поля с окружающей материей будут порождать достаточное количество фотонов высоких энергий, способных ионизировать атомы аргона и серы до того состояния, в котором они были обнаружены JWST.
Пока астрономы не могут точно сказать, какой из двух механизмов — охлаждение или вращение нейтронной звезды — породили обнаруженные «Джеймсом Уэббом» ионы. При этом ученые надеются, что последующие наблюдения за SN1987A дадут ответ на этот вопрос и помогут понять, как новорожденные нейтронные звезды взаимодействуют с материей туманностей и какой скоростью движения они изначально обладают.
О сверхновой 1987 года
Одной из первых сверхновых, за рождением которой ученые проследили практически с самого начала ее взрыва, стала вспышка SN1987A, вспыхнувшая в феврале 1987 года в туманности Тарантул в галактике Большое Магелланово Облако. Наблюдения за ней помогли ученым впервые узнать, что происходит с останками сверхновой на разных этапах ее развития и проследить за распадом нестабильных элементов в ее газовопылевом «саване».
Несмотря на огромное количество информации, которую ученые получили в ходе этих наблюдений, астрономы сегодня почти ничего не знают о том, как происходит расширение останков SN1987A и что точно скрывается внутри нее. Большинство астрофизиков предполагает, опираясь на вспышку нейтрино, зафиксированную в момент взрыва сверхновой, что внутри нее прячется нейтронная звезда, однако прямых доказательств у ученых не было до настоящего времени.