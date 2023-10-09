Телескоп «Хаббл» запечатлел редкую линзовидную радиогалактику

Космический телескоп «Хаббл» запечатлел радиогалактику NGC 612, которая в 1,1 трлн раз массивнее нашего Солнца и в 333 тысячи раз массивнее Земли, сообщает Space.com. Радиогалактика — тип галактик, который обладает намного большим радиоизлучением по сравнению с остальными галактиками. Находка подпадает под несколько классификаций, которые делают ее особенно интересной для наблюдения.

Более всего интересно то, что NGC 612 является активной, т. е. в ней есть сверхмассивная черная дыра, питающая центральную область и создающая тем самым невероятно энергичное галактическое «сердце». Оно выбрасывает струи газа со скоростью, близкой к скорости света.

В результате всех этих процессов центральная часть NGC 612 стала настолько яркой, что даже затмевает совокупное свечение звезд в пределах галактики. На снимке «Хаббла» можно детально рассмотреть «галактический диск», где и происходит звездообразование.

Выпуклость в центральной части галактики, наличие диска и отсутствие спиральных рукавов указывают на то, что перед нами линзовидная (промежуточный между эллиптическими и спиральным типами) галактика. По мнению ученых, NGC 612 также является сейфертовской галактикой, то есть излучающей большое количество инфракрасного излучения.

Благодаря этому ее можно увидеть в видимом диапазоне даже без специальной техники. В дополнение к этому NGC 612 может классифицироваться как крайне редкий вид радиоизлучающих неэллиптических. На сегодняшний день астрономы обнаружили только пять радиоизлучающих линзовидных галактик, подобных этой.

Недавно телескоп «Хаббл» запечатлел Туманность Ориона — одно из крупнейших «звездных яслей» Галактики.

Олеся Маевская