Телескоп «Хаббл» заметил «спицы» в кольцах Сатурна
Снимок был получен, когда Сатурн находился на расстоянии 1,4 миллиарда километров от Земли.
Снимок был получен, когда Сатурн находился на расстоянии 1,4 миллиарда километров от Земли.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало снимок Сатурна, полученный телескопом «Хаббл». На изображении на кольцах планеты видны темные пятна, которые астрономы назвали «спицами».
Известно, что кольцевые спицы — это загадочные радиальные структуры, которые время от времени появляются на кольцах. Они могут быть как светлее, так и темнее, а их размер превышает диаметр нашей планеты.
«Спицы» вращаются вместе с кольцами Сатурна и исчезают через 2−3 оборота. Количество радиальных структур увеличивается по мере приближения планеты к равноденствию, которое ученые называют «сезоном спиц».
Изображение, полученное «Хабблом», подтверждает цикличность таких сезонов: впервые явление было замечено в этот же временной период в 2021 году, но только на левой стороне колец. Мониторинг в течение нескольких лет показывает, что количество и контрастность пятен увеличиваются по мере смены времен года на Сатурне, каждое из которых длится на планете примерно семь лет.
Астрономам до конца не известно, как появляются «спицы» и из чего они состоят. Ученые полагают, что это могут быть частицы льда или пыли. Они остаются на кольцах Сатурна из-за электростатической силы, которая возникает вследствие взаимодействия магнитных полей Солнца и планеты, а их появление связано с уровнем влияния на магнитосферу Сатурна солнечного ветра.
Ранее телескоп «Хаббл» запечатлел загадочный межгалактический взрыв.
Анна Морозова