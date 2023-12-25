Телескоп «Хаббл» заметил «спицы» в кольцах Сатурна

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259903&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало снимок Сатурна, полученный телескопом «Хаббл». На изображении на кольцах планеты видны темные пятна, которые астрономы назвали «спицами».

Известно, что кольцевые спицы — это загадочные радиальные структуры, которые время от времени появляются на кольцах. Они могут быть как светлее, так и темнее, а их размер превышает диаметр нашей планеты.

«Спицы» вращаются вместе с кольцами Сатурна и исчезают через 2−3 оборота. Количество радиальных структур увеличивается по мере приближения планеты к равноденствию, которое ученые называют «сезоном спиц».

Изображение, полученное «Хабблом», подтверждает цикличность таких сезонов: впервые явление было замечено в этот же временной период в 2021 году, но только на левой стороне колец. Мониторинг в течение нескольких лет показывает, что количество и контрастность пятен увеличиваются по мере смены времен года на Сатурне, каждое из которых длится на планете примерно семь лет.

Астрономам до конца не известно, как появляются «спицы» и из чего они состоят. Ученые полагают, что это могут быть частицы льда или пыли. Они остаются на кольцах Сатурна из-за электростатической силы, которая возникает вследствие взаимодействия магнитных полей Солнца и планеты, а их появление связано с уровнем влияния на магнитосферу Сатурна солнечного ветра.

Ранее телескоп «Хаббл» запечатлел загадочный межгалактический взрыв.

Анна Морозова