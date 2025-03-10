Телепередаче «Человек и закон» исполняется 55 лет

В советские годы передача выделялась из общего ряда редкой для тех лет проблемной тематикой. В своих репортажах и журналистских расследованиях «Человек и закон» всегда уделял большое внимание работе правоохранительных органов, борьбе с преступностью, судьбам людей, столкнувшихся с несправедливостью и бедой.
В 70-е годы ведущим телепередачи «Человек и закон» был Анатолий Безуглов (советский криминалист, ученый, автор популярных детективов), затем программу вел Юрий Краузе (журналист, сценарист телепередач). Много лет программе отдали Михаил Бабаев, Александр Карпов, Юрий Дзарданов и Олег Вакуловский. В середине 90-х, когда на отечественном ТВ происходила смена эпох, «Человек и закон» оказался на грани переименования и даже закрытия. Но программу удалось отстоять. С 1997 года программу ведет Алексей Пиманов. Он же — ее руководитель.
«У программы своя тональность разговора со зрителями, особый стиль, подача материала и отношение к тому, что мы делаем. А секрет успеха — неравнодушные люди. Психологически это тяжело — каждую неделю не развлекать, а включаться в людские трагедии и беды. Вечных тем хватает, при этом программа мгновенно откликается на злобу дня. Мы не бросаем своих героев за кадром, всегда стараемся доводить любое дело до конца: вытащить людей из тюрем, защитить от клеветы, пробить квартиры, помочь деньгами… Закадровая работа не видна с экрана, но она так же важна, если не важнее. Зритель чувствует, что в нас нет фальши и мы не спешим понравиться любой ценой», — говорит Пиманов.
Как и у других телепередач с еще советской родословной (например, программы «Время» и «В мире животных»), у «Человек и закон» очень узнаваемая музыкальная заставка — драматичная и исполненная напряжения, под стать темам программы, — «Токката ре минор» Иоганна Себастьяна Баха. Программа стала героем кинофильмов. Например, в картине «Зимний вечер в Гаграх» в диалоге звучит: «Вчера телевизор смотрел? В “Человек и закон” об одном директоре магазина рассказывали. У него на 100 тысяч золота и бриллиантов нашли!».
За все время существования в эфир вышло около двух тысяч выпусков программы. «Человек и закон» — это репортажи из залов суда, с мест преступлений и мест лишения свободы, детальный рассказ о работе органов правопорядка, участие в выездах и рейдах, следственных мероприятиях. В разные годы программа много внимания уделяла коррупции, злоупотреблениям полномочиями, мошенничеству, бандитизму, хищениям в государственных и коммерческих структурах, вопросам борьбы с терроризмом и другим темам «на злобу дня».
Программа также регулярно ставит в эфир сюжеты с не криминальной тематикой. Например, история доктора Андрея Павленко, который, несмотря на страшный недуг, не сдавался и продолжал работать. Или «девочки-бабочки» Елизаветы Кунигель, когда после выхода программы в эфир вся страна поддержала тяжелобольную Лизу и ее семью.
Много примеров, когда именно работа журналистов программы «Человек и закон» помогала изобличить преступников, спасти жизни и репутацию людей, выручить их из беды, оказать профессиональную юридическую помощь, поддержать морально и материально (Дело подполковника Калинова, многодетного отца Антишина и другие). До сих пор обратная связь со зрителями, их обращения в редакцию, письма и телефонные звонки ложатся в основу большинства сюжетов.
Журналисты программы не раз возвращаются в эфирах к своим темам — когда всплывают новые обстоятельства или когда нужно проследить дальнейшую судьбу героев. Например, по делу об убийстве Игоря Талькова первые сюжеты вышли по горячим следам в 1991 году, а последний — уже в текущем, 2025.
Самые громкие дела в истории программы «Человек и закон»
- Кальянный скандал с футболистами сборной России (2009)
- Сестры Кеменовы. Шульц (2008) (расследование дела бандита из Балашихи)
- Криминальная точка с девицами легкого поведения в центре Москвы на Лубянке (2004)
- Спецвыпуск о событиях 1993 г. Штурм «Останкино»
- Спецвыпуск «Гибель “Курска” Следствие закончено» (2003)
- Дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. (2019)
- Альфонс Дмитрий Фролов (с 2013 по 2024)
- Дело Игоря Талькова: без срока давности (с 1991 по 2025)
- Поющая в колонии. Дело невинно осужденной Елены Корняковой (2010)
- История многодетного отца Романа Антишина (2018)