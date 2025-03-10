Телепередаче «Человек и закон» исполняется 55 лет

«У программы своя тональность разговора со зрителями, особый стиль, подача материала и отношение к тому, что мы делаем. А секрет успеха — неравнодушные люди. Психологически это тяжело — каждую неделю не развлекать, а включаться в людские трагедии и беды. Вечных тем хватает, при этом программа мгновенно откликается на злобу дня. Мы не бросаем своих героев за кадром, всегда стараемся доводить любое дело до конца: вытащить людей из тюрем, защитить от клеветы, пробить квартиры, помочь деньгами… Закадровая работа не видна с экрана, но она так же важна, если не важнее. Зритель чувствует, что в нас нет фальши и мы не спешим понравиться любой ценой», — говорит Пиманов.