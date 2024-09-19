Телеканал ТНТ сообщил о закрытии шоу Comedy Club

Comedy Club выходил на телеканале ТНТ на протяжении 19 лет. За это время было выпущено 20 телевизионных сезонов и более 800 выпусков. Шоу получило две премии ТЭФИ. Пресс-служба ТНТ в своем сообщении уточнила, что уже приняла решение о том, какая именно программа будет выходить вместо Comedy Club, но не указала ее названия.