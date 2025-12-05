Telegraph узнала о просьбе Мадуро сохранить $200 млн в обмен на отставку

По их словам, лидеры не смогли прийти к компромиссу из-за требования амнистии для сотни венесуэльских чиновников. Также Трамп и Мадуро разошлись во мнениях о формировании переходного правительства и о том, куда может уехать венесуэльский лидер. Один из собеседников газеты утверждает, что Трамп предложил в качестве вариантов убежища Китай или Россию, а Мадуро намеревался остаться в Западном полушарии, в такой дружественной стране, как Куба. В качестве возможного компромисса рассматривался Катар, пишет издание.