Telegraph узнала, что томский программист писал код для подлодок Британии

Речь идет о создании интранета — внутренней сети для инженеров подлодок, которая работает по принципу интернета, но изолирована от него. Программы должны быть созданы британскими сотрудниками, имеющими доступ к секретной информации. Получившая подряд фирма WM Reply частично передала заказ на аутсорс разработчикам из минской компании, один из которых работал в Томске.