Telegraph рассказал, по каким сценариям США могут свергнуть Мадуро

Существует три варианта, которые президент США Дональд Трамп может предпринять для свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро Венесуэле. Они основаны на примерах смены режима в других странах, таких как Иран и Ирак, пишет The Daily Telegraph.
Первый сценарий издание связывает с Панамой. В декабре 1989 года американские войска окружили посольство Ватикана в Панаме, где искал убежища генерал Мануэль Норьега. В итоге он сдался и был доставлен во Флориду для суда.
Этот план будет означать либо высадку морского десанта на пляжи в нескольких минутах ходьбы от столицы Венесуэлы Каракаса, либо использование вертолетов, говорится в материале.
Второй сценарий — использование дальнобойного оружия, как при бомбардировках Ирана, Йемена, Ирака и Сирии. Наиболее сопоставимый пример — удары 2011 года, использованные для свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи. Однако, в отличие от Ливии, в Венесуэле «нет оппозиционных деятелей, ожидающих прихода к власти», говорится в материале.
Третий вариант называется «Засылка шпионов». В качестве исторического примера Telegraph приводит операцию США и Британии против премьер-министра Ирана Мохаммада Мосаддыка в 1956 году. Соединенные Штаты уже разместили шпионов в Венесуэле, отмечают авторы статьи.
Однако, по их словам, любая операция «стала бы возвратом к периоду расцвета американских “банановых войн” XX века в Карибском бассейне» — это собирательное название серии военных акций США в отношении стран и территорий Центральной Америки и Карибского бассейна с 1898 по 1934 годы.
Вооруженные силы США с сентября наносят удары по морским целям в Венесуэле. Власти Соединенных Штатов утверждают, что их действия направлены на борьбу с наркотрафиком.
Президент США Дональд Трамп называл венесуэльские наркокартели «подтвержденными наркотеррористами» и подчеркивал, что они представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США. За информацию, которая поможет привлечь венесуэльского лидера к ответственности, американские власти назначили вознаграждение — $50 млн.
Постпред России при ООН Василий Небензя предполагал, что США пытаются «сменить неугодный режим» в стране, используя инструментарий цветных революций.
FT в октябре назвала три сценария, как США могут атаковать Венесуэлу — ракетно-дроновые удары по объектам, связанным с наркоторговлей, операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро или его ближайших соратников, полномасштабное вторжение, однако его вероятность оценивается как низкая.
Глава Пентагона Пит Хегсет 14 ноября объявил о начале операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное Копье»). Агентство The Associated Press после сообщения Хегсета написало, что авианосец Gerald R. Ford с военными на борту через несколько дней подойдет к берегам Венесуэлы.