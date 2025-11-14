Telegraph рассказал, по каким сценариям США могут свергнуть Мадуро

Второй сценарий — использование дальнобойного оружия, как при бомбардировках Ирана, Йемена, Ирака и Сирии. Наиболее сопоставимый пример — удары 2011 года, использованные для свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи. Однако, в отличие от Ливии, в Венесуэле «нет оппозиционных деятелей, ожидающих прихода к власти», говорится в материале.