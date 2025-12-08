Telegraph: меры обеспечения безопасности принца Гарри пересматривают

В мае младший сын короля Великобритании Карла III проиграл апелляцию по делу о лишении его полицейской защиты после отказа от исполнения обязанностей члена королевской семьи. После решения суда он заявлял, что не может безопасно приезжать в Великобританию вместе с супругой Меган Маркл и детьми.