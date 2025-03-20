Telegram стал третьим по популярности мессенджером в мире

Telegram — один из самых популярных мессенджеров в России: благодаря функционалу здесь он даже превратился в своеобразную социальную сеть: люди не только общаются друг с другом, но и заводят каналы, а также читают других блогеров и множество официальных организаций; свои каналы есть почти у любого учреждения в РФ.
Но мессенджер популярен далеко не только в России: как сообщил в своем канале создатель приложения Павел Дуров, ежемесячно Телеграмом пользуется уже свыше одного миллиарда пользователей.
Это делает мессенджер третьим по популярности в мире: впереди только WeChat (китайская социальная сеть, работающая в основном на территории КНР) и WhatsApp.
Про лидера Дуров высказался не слишком уважительно: предприниматель назвал WhatsApp «разбавленной версией» Телеграма и обвинил его авторов в том, что они неспособны на самостоятельные инновации, и регулярно копируют функции Телеграма.
Дуров также отметил, что пользователи пользуются его мессенджеров все чаще: в среднем на сегодняшний день каждый, кто пользуется Телеграмом, открывает его 21 раз и проводит в приложении 41 минуту за день. В 2024 году мессенджер, по словам Павла, заработал 547 миллионов долларов прибыли (46 миллиардов рублей).
Резюмировал промежуточные итоги Дуров словами «мы только начинаем».
Тем временем в России начали запрещать стикерпаки в Телеграме — не все, конечно, а только те, в которых содержится запрещенная символика. Что грозит пользователям, которые поставят такой стикер, мы спросили у профессионального адвоката.