Telegram стал третьим по популярности мессенджером в мире

Telegram — один из самых популярных мессенджеров в России: благодаря функционалу здесь он даже превратился в своеобразную социальную сеть: люди не только общаются друг с другом, но и заводят каналы, а также читают других блогеров и множество официальных организаций; свои каналы есть почти у любого учреждения в РФ.