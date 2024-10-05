Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере

«Telegram проводит конкурс для разработчиков iOS на создание медиаплеера с нуля. Задача: внедрить медиаплеер с поддержкой потоковой передачи HLS (как для аудио, так и для видео) в Telegram для iOS», — говорится в сообщении Telegram-канала, в котором команда мессенджера анонсирует конкурсы по программированию.
Отмечается, что площадка должна поддерживать как автоматическое, так и ручное переключение между доступными видеопотоками в зависимости от пропускной способности сети.
Там добавили, что медиаплеер должен заменить AVPlayer, который в настоящее время используется в мессенджере. Также, согласно сообщению, окончательная версия не должна вызывать проблем с производительностью, нестабильностью приложения или воспроизведения мультимедиа. Кроме того, использование веб-интерфейса для воспроизведения аудио или видео запрещено.
Результаты будут подведены в ноябре: призовой фонд составит 50 тысяч долларов, участвовать могут все. В свою очередь у победителей может появиться шанс дальнейшего сотрудничества с Telegram.