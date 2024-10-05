Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере

«Telegram проводит конкурс для разработчиков iOS на создание медиаплеера с нуля. Задача: внедрить медиаплеер с поддержкой потоковой передачи HLS (как для аудио, так и для видео) в Telegram для iOS», — говорится в сообщении Telegram-канала, в котором команда мессенджера анонсирует конкурсы по программированию.