Telegram расширил функционал, чтобы победить Twitter

Платформа Telegram получила целый ряд обновлений, которые затронули практически всех пользователей — от тех, кто использует ее в качестве традиционного мессенджера, до администраторов, ведущих большие каналы с сотнями тысяч подписчиков. Так, у пользователей появилась возможность цитировать часть исходного сообщения при ответе на него. Это удобно, когда нужно обозначить контекст при ответе, так как исходное сообщение слишком большое.

Кроме цитирования, теперь можно отправлять ответы в другие чаты. При этом пользователи смогут перейти к оригинальному сообщению, если у них есть доступ к чату, где оно было опубликовано. Кроме того, Telegram расширяет инструментарий для оформления постов. Теперь можно любой текст в сообщении отформатировать как цитату. Это может пригодиться для новостных публикаций, когда автору нужно сослаться на источник или процитировать другого человека.

«Telegram максимально пытается дистанцироваться от всех существующих мессенджеров, — говорит президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент кафедры массовых коммуникаций Российского университета дружбы народов Андрей Яблонских. — И в данном случае это классная штука, которая позволяет, например, в случае с цитированием, развивать каналы на платформе Telegram».

На мой взгляд, Telegram нацелен на развитие себя не просто как мессенджера, а как полноценного медиа, которое претендует быть альтернативой тому же Twitter. То есть у нас, с одной стороны, есть Маск с Twitter, а с другой — Дуров с Telegram. И все эти новации Telegram выглядят круто и очень мощно. Андрей Яблонских президент Международной академии цифровых коммуникаций

При этом, по словам эксперта, конкуренцию с другими мессенджерами Telegram выиграл уже очень давно. «Тот же WhatsApp фишки Telegram внедряет гораздо позже, про Viber я вообще молчу», — отмечает Яблонских.

Обладателям премиум-подписки также достались определенные улучшения. В частности, теперь можно выбрать цвет своего имени, который будет отображаться во всех группах и чатах.

«Среди новаций действительно много украшательств. Наверное, это чем-то напоминает “Одноклассники”, но в целом выглядит вполне нормально», — полагает Яблонских.

Аудитория Telegram составляет 800 млн пользователей в месяц. Он занимает 10-е место в рейтинге самых популярных социальных сетей.