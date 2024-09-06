Telegram объяснил данные об изменениях в правилах модерации

Ранее на сайте Telegram в разделе «Часто задаваемые вопросы» изменилось содержание ответа на вопрос по поводу противоправного контента. Ранее там говорилось, что «все чаты Telegram и групповые чаты являются приватными» и администрация мессенджера «не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними», но 6 сентября эта информация была скорректирована. Часть про приватные чаты оттуда пропала и осталась лишь в ответе на вопрос про авторские права, где эта фраза была и ранее.