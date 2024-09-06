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Telegram обновил политику модерации после задержания Дурова

Telegram обновил политику, разрешив пользователям сообщать модераторам о «незаконном контенте» в частных группах, свидетельствует раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте мессенджера.

Источник: AP 2023

Ранее там говорилось, что «все чаты Telegram и групповые чаты являются приватными» (кроме каналов и ботов) и администрация мессенджера «не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними», свидетельствует кэшированная копия страницы. Теперь же в этом разделе говорится, что «во всех приложениях Telegram есть кнопки “пожаловаться”, которые позволят “всего за несколько нажатий сообщать модераторам о незаконном контенте”. Для этого нужно нажать на сообщение или удерживать его, после чего всплывает меню, где должна быть эта кнопка.

Как свидетельствуют сохранившиеся копии страницы FAQ, обновления в политику Telegram были внесены менее чем сутки назад. Еще 5 сентября там было написано, что администрация мессенджера не обрабатывает запросы по приватным чатам.

Претензии французских властей к основателю Telegram Павлу Дурову связаны именно с политикой модерации внутри мессенджера. Дурова задержали в Париже, куда он прибыл на частном самолете вечером 24 августа, а спустя четыре дня отпустили под залог и запретили покидать Францию. Французские власти заявили, что мессенджер недостаточно модерировал контент и взаимодействовал с властями по вопросам борьбы с наркоторговлей, детской порнографией и др.

Ситуацией с безопасностью в мессенджере также оказались недовольны власти Южной Кореи, которые расследуют распространение порнодипфейков в частных группах. Южнокорейская полиция начала досудебное расследование, поскольку, по ее утверждению, Telegram не раскрыл информацию об аккаунтах в группах, где распространяется контент.

Ночью основатель Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции. Дуров отметил, что французские власти могли связаться с ним множеством способов, у мессенжера есть общедоступный электронный ящик, а также Париж мог бы связаться с ним через французское консульство в Дубае. Он отверг точку зрения, что Telegram является «своего рода анархическим раем» и заявил, что его личной целью будет решение ситуации с использованием мессенджера преступниками.