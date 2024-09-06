Telegram обновил политику модерации после задержания Дурова

Ранее там говорилось, что «все чаты Telegram и групповые чаты являются приватными» (кроме каналов и ботов) и администрация мессенджера «не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними», свидетельствует кэшированная копия страницы. Теперь же в этом разделе говорится, что «во всех приложениях Telegram есть кнопки “пожаловаться”, которые позволят “всего за несколько нажатий сообщать модераторам о незаконном контенте”. Для этого нужно нажать на сообщение или удерживать его, после чего всплывает меню, где должна быть эта кнопка.