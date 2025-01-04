Телефонные мошенники придумали неочевидный способ обмана россиян

Мошенники используют пароли «Скрипка», «Малина» и «Марфа» для обмана россиян.
Телефонные мошенники в России придумали новый способ обмана. Они предлагают жертвам перевести средства на безопасный счет, предлагая жертвам использовать специальные пароли для связи с курьерами. Как сообщили в пресс-центре МВД, эти пароли часто звучат абсурдно, среди наиболее распространенных — «Скрипка», «Малина» и «Марфа».
Как отметили представители ведомства, мошенники, выдавая себя за правоохранителей, убеждают жертв снять деньги со всех своих счетов и передать их курьеру для зачисления на якобы безопасный счет. «Для встречи с курьером предлагают использовать явно абсурдные пароли, такие как “Скрипка”, “Малина”, “Марфа”, “Байконур”, “Рябина”, “Татьяна”», — отметили в МВД. Информацию передает ТАСС.
В МВД предупредили граждан о необходимости быть особенно внимательными к телефонным звонкам от неизвестных лиц. Отмечается, что ни одна российская правоохранительная или финансовая структура не занимается запросами о передаче сбережений или участии в специальных операциях. «Если в ходе телефонного разговора собеседник предлагает снять денежные средства и передать их для внесения на безопасный счет, — это мошенники», — заключили в министерстве.
За 2024 год наиболее распространенными схемами мошенничества стали вымогательства под видом руководителей компаний, фейковые звонки от ведомств и поддельные розыгрыши призов. Ранее в МВД назвали самую крупную сумму, переведенную мошенникам. Так, за 2024 год у одного из граждан было украдено почти 180 миллионов рублей.