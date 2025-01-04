Телефонные мошенники придумали неочевидный способ обмана россиян

В МВД предупредили граждан о необходимости быть особенно внимательными к телефонным звонкам от неизвестных лиц. Отмечается, что ни одна российская правоохранительная или финансовая структура не занимается запросами о передаче сбережений или участии в специальных операциях. «Если в ходе телефонного разговора собеседник предлагает снять денежные средства и передать их для внесения на безопасный счет, — это мошенники», — заключили в министерстве.