Техникум или институт: в чем суть эксперимента по особому порядку проведения ГИА

В чем суть? Если школьник планирует поступать в техникумы и колледжи «экспериментальных» регионов, то ему вместо четырех достаточно сдать всего два предмета — русский язык и математику. Но есть нюанс. Если ученик хочет, он может сдать и предметы по собственному выбору, чтобы приложить эти результаты к пакету документов при поступлении в колледж.