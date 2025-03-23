Техникум или институт: в чем суть эксперимента по особому порядку проведения ГИА

В чем суть? Если школьник планирует поступать в техникумы и колледжи «экспериментальных» регионов, то ему вместо четырех достаточно сдать всего два предмета — русский язык и математику. Но есть нюанс. Если ученик хочет, он может сдать и предметы по собственному выбору, чтобы приложить эти результаты к пакету документов при поступлении в колледж.
— Это логично. Конкурс в колледжи сейчас довольно высокий. И если у тебя, условно, пятерка еще и по физике — одному из профильных предметов, то тебя примут в первую очередь, — пояснил кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев.
Для планирующих дальше учиться в школе ничего не меняется: два обязательных предмета и два по выбору. Но и здесь нюанс: в 10-й класс возьмут не всех, а «на основании индивидуального отбора» — по результатам ГИА.
Порядок такого отбора, перечень учебных предметов, результаты по которым будут учитываться при приеме в 10-й класс, и минимальные значения результатов ОГЭ по этим предметам установят региональные власти. Школьники из «экспериментальных» регионов, не преодолевшие минимальный порог для поступления в 10-й класс, смогут поступить в колледжи на бюджетные места в приоритетном порядке. Кстати, минимальное количество баллов для приема в колледж тоже установит регион. Эксперимент продлится до конца года.
— Власти стимулируют школьников получать среднее специальное образование и идти работать, а не получать диплом вуза по принципу «чтобы было». Это правильно, — считает Виталий Караев.