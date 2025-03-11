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Техника «Пустой стул». Как научиться слышать себя и других

Тех­ника пустого стула помо­жет примирить все наши «я», принять важные ре­шения.

Источник: Спорт-Экспресс

Это одна их самых изве­стных и эффективных техник в гештальтте­рапии. Её автор — один из основателей этого те­чения Фриц Перлз. Он считал, что внутри нас скрывается много разных личностей, которые могут жить друг с другом в мире или конфликтовать.

Тех­ника пустого стула помо­жет примирить все наши «я», принять важные ре­шения, улучшить отно­шения с окружающими. Если вас мучает обида на родителей, вы може­те поговорить со своим внутренним ребёнком или со своей мамой, вжившись в её роль. Ес­ли вы не знаете, принять вам предложение о новой работе или нет, можете устроить спор между ва­шими решительным и не решительным «я». А чья возьмёт.

Предположите, что напротив вас сидит ваш оппонент (конкретный человек или другая часть вашей личности). Ярко представьте, как он выглядит, мысленно «оживите» его и почувствуйте, что вы — это он.

Сядьте на стул и поставьте перед собой другой, пустой. Дышите глубоко, медленно, ритмично. Расслабьте мышцы — это поможет вам успокоиться и начать.

Выберите волнующую вас тему и собеседника, которому вы бы могли адресовать терзающий вас вопрос. Это может быть реальный человек — как ныне живущий, так и уже умерший. Или даже часть вас, которую вы не можете принять.

Начинайте диалог. Сначала откровенно от первого лица и в настоящем времени расскажите о своих чувст­вах, эмоциях, опасениях, претензиях. Не стесняйтесь в выражениях, выговаривайтесь до конца. Хотите обвинять — обвиняйте. Жалуйтесь, просите, умоляйте — делайте всё это.

Пересядьте на стул напротив и продолжайте диалог от лица оппонента. Будьте честны, старайтесь понять и выразить именно его позицию, а не ваше отношение к ней. Говорите также от первого лица в настоящем времени.

Постарайтесь найти консенсус или принять решение. Усидеть на двух стульях не получится? А вы попробуйте!

Техника «Пустой стул» даст возможность выслушать и высказать всё, что у вас накопилось, наболело, поможет прожить непрожитые эмоции. А также услышать и лучше понять вторую сторону.

Цель этой беседы — исцелить обиды, перестать в них застревать и наконец достичь понимания, примирения, позитивных изменений.