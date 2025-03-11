Техника «Пустой стул». Как научиться слышать себя и других

Тех­ника пустого стула помо­жет примирить все наши «я», принять важные ре­шения, улучшить отно­шения с окружающими. Если вас мучает обида на родителей, вы може­те поговорить со своим внутренним ребёнком или со своей мамой, вжившись в её роль. Ес­ли вы не знаете, принять вам предложение о новой работе или нет, можете устроить спор между ва­шими решительным и не решительным «я». А чья возьмёт.