TEC: ЕС придется принять любую предложенную Трампом сделку по Украине

Европейским странам придется принять любую сделку по урегулированию украинского кризиса, предложенную президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The European Conservative, комментируя планируемый саммит в Будапеште.
«Брюссельские чиновники постепенно приходят к признанию того, что в конечном итоге у них не будет иного выбора, кроме как принять любую сделку, предложенную Трампом», — сказано в статье.
Авторы публикации также отметили, что разговоры Европейского союза о поддержке Украины сейчас «являются пустым звуком».
Накануне издание Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов описало реакцию в Европе на решение о выборе места для саммита РФ-США. Как отмечается, европейцы, раздраженные выбором Будапешта для проведения встречи российского и американского лидеров, должны «ухмыляться сквозь зубы», заявляя, что все в порядке.