TEC: ЕС придется принять любую предложенную Трампом сделку по Украине

Разговоры ЕС о поддержке Украины сейчас «являются пустым звуком».

Источник: Reuters

Европейским странам придется принять любую сделку по урегулированию украинского кризиса, предложенную президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The European Conservative, комментируя планируемый саммит в Будапеште.

«Брюссельские чиновники постепенно приходят к признанию того, что в конечном итоге у них не будет иного выбора, кроме как принять любую сделку, предложенную Трампом», — сказано в статье.

Авторы публикации также отметили, что разговоры Европейского союза о поддержке Украины сейчас «являются пустым звуком».

Накануне издание Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов описало реакцию в Европе на решение о выборе места для саммита РФ-США. Как отмечается, европейцы, раздраженные выбором Будапешта для проведения встречи российского и американского лидеров, должны «ухмыляться сквозь зубы», заявляя, что все в порядке.