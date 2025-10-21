TEC: ЕС придется принять любую предложенную Трампом сделку по Украине

Накануне издание Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов описало реакцию в Европе на решение о выборе места для саммита РФ-США. Как отмечается, европейцы, раздраженные выбором Будапешта для проведения встречи российского и американского лидеров, должны «ухмыляться сквозь зубы», заявляя, что все в порядке.