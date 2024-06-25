«Театральный Петербург»: маршрут по театрам города

1. Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза имени Андрея Миронова»
В двух минутах от станции метро Петроградская на Большом проспекте Петроградской стороны находится театр им. Андрея Миронова, основанный в 1988 году Рудольфом Фурмановым, который и был его бессменным художественным руководителем до 2021 года. Театр расположен в одном из самых живописных зданий Санкт-Петербурга. Уютный интерьер, множество картин и исторических фотографий, небольшой зал и потрясающая игра актеров: все это создает эффект полного погружения в незабываемую театральную атмосферу.
Точный адрес: Большой проспект П. С., 75/35, Санкт-Петербург, Россия.
2. Эрмитажный театр
Вы можете прогуляться пешком по Каменноостровскому проспекту, полюбоваться Невой, стоя на Троицком мосту, свернуть направо на Дворцовую набережную и оказаться у Эрмитажного театра. Весь путь займет около 50 минут. Его можно сократить, доехав до станции метро Горьковская: оттуда ваш маршрут продлится 30 минут.
Здание построено в период с 1783 по 1789 годы по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги. Идея постройки принадлежит самой Екатерине II, задумавшей возвести при Эрмитаже императорский придворный театр. Надо ли упоминать, что на его сцена видела самые лучшие постановки и самых гениальных актеров своего времени. И по сей день в репертуаре славного театра только классические постановки.
Точный адрес: Дворцовая наб., 34, Санкт-Петербург, Россия.
3. Театр Эстрады им. Аркадия Райкина
Маршрут проходит по набережной Зимней канавки, затем поверните направо и двигайтесь по Миллионной улице, через 200 метров поверните налево на Дворцовую площадь, пройдите через Певческий мост, после — поверните направо на набережную реки Мойки, а через 500 метров — налево в Волынский переулок до пересечения с Большой Конюшенной улицей: через 150 метров вы окажетесь возле Театра Эстрады им. Аркадия Райкина. Весь путь займет не более 15 минут.
В конце XVII века здесь была гостиница «Демут», в которой останавливались Ф. И. Тютчев, и А. С. Грибоедов, и А. И. Герцен, а А. С. Пушкин писал здесь свою знаменитую поэму «Полтава». В начале ХХ века здесь распахнул двери модный ресторан «Медведь», гостями которого были Ф. И. Шаляпин, З. Ф. Комиссаржевская. Осенью 1939 г. открылся Театр эстрады. Целых 40 лет им руководил А. И. Райкин. В наши дни худрук театра — Ю. Гальцев, а на легендарной сцене по-прежнему играют прекрасные актеры. Однако, репертуар театра весьма самобытен и нестандартен.
Точный адрес: Большая Конюшенная ул., 27, Санкт-Петербург, Россия.
4. Михайловский театр
Выходим на Невский проспект налево и через 250 метров снова поворачиваем налево на набережную канала Грибоедова, переходим на другую сторону через Итальянский мост и через 120 метров поворачиваем направо на Инженерную улицу.
Перед нами Театр оперы и балета, который открылся в Санкт-Петербурге в 1833 году по указу императора Николая I и был его любимым увлечением. Непристойных сцен и фарсов император не терпел, прекрасно разбираясь в искусстве. Здесь работали лучшие дирижеры, а на сцене и в наши дни идут знаковые постановки произведений Верди, Пуччини, Чайковского, Прокофьева, Щедрина.
Точный адрес: пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург, Россия.
5. Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии
Через площадь искусств мимо Михайловского сквера выходим на Итальянскую улицу. Здесь располагается Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии. Время в пути — около 10 мин.
Здание построено в 1799—1801 годах, а в сентябре 29-го открылся театр музыкальной комедии. Он единственный в городе не был эвакуирован во время ВОВ и не прекращал работу в блокадное время. Артисты выезжали со спектаклями на фронт и давали представления в госпиталях и на фабриках.
Точный адрес: Итальянская ул., 13, Санкт-Петербург, Россия.
6. Национальный драматический театр России (Александринский театр)
С Итальянской улицы поворачиваем налево и идем до пересечения с Садовой улицей. Переходим на противоположную сторону, затем поворачиваем направо, через 200 метров выходим к Невскому проспекту, поворачиваем налево и через 130 метров оказываемся на площади Островского. Проходим через Екатерининский сквер, и перед нами — Александринский театр.
Основали его в 1756 году по указу императрицы Елизаветы Петровны. Тогда он носил имя — «Русский театр для представлений трагедий и комедий». А в 1832-м сменил название на Александринский в честь супруги Николая I Александры Федоровны. Именно на его сцене состоялись премьеры практически всех произведений русской драматургической классики от «Горя от ума» А. С. Грибоедова до пьес А. Н. Островского и А. П. Чехова. А академик Д. С. Лихачев неоднократно именовал Александринку национальным достоянием России.
Точный адрес: пл. Островского, 6, Санкт-Петербург, Россия.
7. Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета
Снова выходим на Невский проспект, переходим через реку Фонтанка по Аничкову мосту, через 600 метров поворачиваем направо на Владимирский проспект и видим театр им. Ленсовета. Путь от Александринского театра займет около 15 минут.
Основан он в 1933 году под названием «Новый театр», а в 1953-м сменил имя на настоящее. С этой сценой связаны судьбы таких корифеев искусства, как Г. Жженов, А. Петренко, А. Фрейндлих, М. Боярский, Е. Филатов. Сегодня театр Ленсовета — это три сцены, прекрасные актеры и огромный репертуар.
Точный адрес: Владимирский пр., 12, Санкт-Петербург, Россия.
8. Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова
По Графскому переулку выходим на набережную реки Фонтанки, поворачиваем налево и через 900 метров видим перед собой Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова. Время в пути займет около 20 минут.
Идея основания театра в 1918 году принадлежит М. Горькому, а художественным руководителем был А. Блок. На протяжении 33-х лет, с 1956 года театром руководил Г. Товстоногов, чье имя он носит по сей день. У театра три сцены, на которых за сезон выходит не менее 5 премьер и 350 спектаклей.
Точный адрес: наб. реки Фонтанки, 65, Санкт-Петербург, Россия.
9. Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке
Продолжаем двигаться по набережной реки Фонтанки, и примерно через 18 минут. подходим к Санкт-Петербургскому Молодежному театру, открывшемуся в 1980 году. В те времена появление нового театра было грандиозным событием. А репертуар, состоящий из произведений лучших современных прозаиков, быстро привлек внимание интеллигенции и студентов. Доверительный тон спектаклей в сочетании с динамизмом и остротой образов и в наши дни вызывает только положительные эмоции у посетителей.
Точный адрес: наб. реки Фонтанки, 114, Санкт-Петербург, Россия.
10. Государственный Академический Мариинский театр
Переходим на другую сторону набережной реки Фонтанки по Измайловскому мосту и сворачиваем направо в Никольский переулок, идем до пересечения с проспектом Римского-Корсакова, переходим на противоположную сторону и попадаем на улицу Глинки. Здесь перед нами легендарный Мариинский театр, гигант среди театрального мира. Основная сцена находится на Театральной площади, 1, кроме того, действует вторая — на улице Декабристов, а также концертные залы и филиалы в городах Владивосток и Владикавказ. При театре работает Высшая школа музыкального и театрального искусства. Основан он в 1783 году., а свое имя получил в честь супруги Александра II — Марии Александровны. На его сцене блистали Леонид Собинов, Федор Шаляпин, Мария Славина, среди артистов балетной труппы были Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Тамара Карсавина.
Точный адрес: ул. Декабристов, 34, Санкт-Петербург, Россия.
Интерактивная карта маршрута доступна по ссылке.
Автор: Ирина Бокова