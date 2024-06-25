«Театральный Петербург»: маршрут по театрам города

В конце XVII века здесь была гостиница «Демут», в которой останавливались Ф. И. Тютчев, и А. С. Грибоедов, и А. И. Герцен, а А. С. Пушкин писал здесь свою знаменитую поэму «Полтава». В начале ХХ века здесь распахнул двери модный ресторан «Медведь», гостями которого были Ф. И. Шаляпин, З. Ф. Комиссаржевская. Осенью 1939 г. открылся Театр эстрады. Целых 40 лет им руководил А. И. Райкин. В наши дни худрук театра — Ю. Гальцев, а на легендарной сцене по-прежнему играют прекрасные актеры. Однако, репертуар театра весьма самобытен и нестандартен.