Театральная деятельность улучшает социализацию подростков

Участников исследования, опубликованного в журнале «Психологическая наука и образование», разделили на три группы: первая — подростки с низкой учебной мотивацией и трудностями в обучении, вторая — подростки с высокой мотивацией и хорошими навыками самостоятельной работы, третья — контрольная группа (с высокой мотивацией, но без интереса к социальной активности).