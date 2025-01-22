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Театральная деятельность улучшает социализацию подростков

У них улучшаются коммуникативные навыки.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Научные сотрудники Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Маргарита Хуснутдинова и Татьяна Поскакалова в течение двух лет изучали влияние театральной деятельности на социализацию детей в возрасте 13−15 лет.

В рамках эксперимента подростки посещали театральные тренинги, творческие встречи и экскурсии. Помимо прочего, они выполняли самостоятельные и коллективные задания и создавали мультимедийные материалы (анимацию, видеоряды, цифровые истории и так далее).

Участников исследования, опубликованного в журнале «Психологическая наука и образование», разделили на три группы: первая — подростки с низкой учебной мотивацией и трудностями в обучении, вторая — подростки с высокой мотивацией и хорошими навыками самостоятельной работы, третья — контрольная группа (с высокой мотивацией, но без интереса к социальной активности).

Результаты эксперимента показали, что театральная деятельность в целом способствует улучшению коммуникативных навыков у подростков и установлению просоциального поведения в общении, развитию дружеских отношений.

У участников из второй группы наблюдались высокие показатели компетентной позиции в общении, а в первой отмечалось повышение агрессивной позиции. Контрольная же группа не показала значительных изменений. То есть положительный результат наблюдался у подростков, активно вовлеченных в театральную деятельность.

Таким образом, исследование подтвердило эффективность театральной деятельности в повышении уровня социализации и развитии коммуникативных навыков у школьников в долгосрочной перспективе.

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