15:14 (мск), источник: РБК

Театр, где вручают «Оскары», выставили на продажу за $70 млн

Театр Dolby в Лос-Анджелесе, где больше 20 лет проходит вручение кинопремии «Оскар», выставили на продажу за $70 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с подробностями сделки.

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Источник: Walt Disney Television

Театр может вместить 3,4 тыс. зрителей, его сцена — одна из самых крупных в США. На продажу выставили также парковочные места, добавил собеседник агентства.

Dolby был постоянной площадкой для премий «Оскара» с 2001 года. Контракт на проведение мероприятий подписан с театром до 2028 года, уточнило агентство.

Академия кинематографических искусств и наук, которая присуждает премию, арендует Dolby за неделю до проведения церемонии, в остальное время там проходят концерты, шоу и церемонии вручения других наград.

95-я церемония вручения «Оскара» прошла 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе. Абсолютным лидером по числу наград стал фильм «Всё везде и сразу», который получил семь «Оскаров». Статуэтку в номинации «Лучший документальный фильм» получила картина об оппозиционере Алексее Навальном, которую снял канадский режиссер Дэниел Роэр. В Кремле в этом решении увидели «определенный элемент политизации».

Следующая, 96-я, кинопремия «Оскар» запланирована на 10 марта 2024 года. В июне 2023 года народный артист России, режиссер Алексей Учитель заявил, что стране следует вернуться к выдвижению отечественных фильмов на премию, которое приостановили в 2022 году. По его словам, «это не только политика, это искусство» и люди, которые занимаются кино, «не должны страдать».

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