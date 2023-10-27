Театр, где вручают «Оскары», выставили на продажу за $70 млн

Театр может вместить 3,4 тыс. зрителей, его сцена — одна из самых крупных в США. На продажу выставили также парковочные места, добавил собеседник агентства.

Dolby был постоянной площадкой для премий «Оскара» с 2001 года. Контракт на проведение мероприятий подписан с театром до 2028 года, уточнило агентство.

Академия кинематографических искусств и наук, которая присуждает премию, арендует Dolby за неделю до проведения церемонии, в остальное время там проходят концерты, шоу и церемонии вручения других наград.

95-я церемония вручения «Оскара» прошла 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе. Абсолютным лидером по числу наград стал фильм «Всё везде и сразу», который получил семь «Оскаров». Статуэтку в номинации «Лучший документальный фильм» получила картина об оппозиционере Алексее Навальном, которую снял канадский режиссер Дэниел Роэр. В Кремле в этом решении увидели «определенный элемент политизации».