Тайваньский студент засудил маму за то, что она выкинула его коллекцию манги

Как рассказал сайт Oddity Central, с сыном она не посоветовалась: книги были старые и отсыревшие, и женщина решила, что они уже не нужны. Юноша такую уборку не оценил и вызвал полицию. Позже он написал заявление на маму и подал на нее в суд за уничтожение частной собственности без спроса.