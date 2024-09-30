Тайваньский студент засудил маму за то, что она выкинула его коллекцию манги

Конфликт произошел в городе Цзяи, где 20-летний юноша жил вдвоем с 64-летней матерью. Молодой человек увлекался комиксами и собирал их у себя дома. Места в небольшой квартире не хватало, а мама увлечение сына не понимала, поэтому, наткнувшись на собрание 32 томов «Атаки титанов» во время очередной уборки, женщина отдала книги в макулатуру.
Как рассказал сайт Oddity Central, с сыном она не посоветовалась: книги были старые и отсыревшие, и женщина решила, что они уже не нужны. Юноша такую уборку не оценил и вызвал полицию. Позже он написал заявление на маму и подал на нее в суд за уничтожение частной собственности без спроса.
В суде юноша объяснил, что, поскольку «Атака на титанов» очень популярная манга, он вряд ли сможет снова собрать полную коллекцию из 32 томов: некоторые из них уже не переиздаются и считаются коллекционными.
Мать же в ответ объяснила судье, что книги все равно отсырели и были в плохом состоянии, а места в квартире мало. Женщина надеялась примириться с сыном, но тот отказался с ней разговаривать.
Само происшествие произошло в феврале, но сейчас районный суд Цзяи наконец-то вынес решение: мать должна выплатить сыну компенсацию в 5 тысяч тайваньских долларов или ей заменят штраф исправительными работами. Тайваньская пресса пишет, что родные до сих пор не помирились.
Возможно, пожилые жительницы Тайваня просто не задумываются о праве собственности: ранее рассказывали историю о том, как другая женщина украла скульптуру из храма, чтобы отмыть ее и перекрасить.