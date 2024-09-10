Тающие льды в Арктике восстанавливаются. Как это происходит

До этого команда ученых из Университета Колорадо в Боулдере пришла к выводу, что в ближайшие годы Арктика будет лишена льда в летние месяцы. Исчезновение арктического морского льда связано с масштабным изменением климата, вызванным деятельностью человека. Под исчезновением в данном случае ученые понимают тот момент, когда площадь морского льда становится ниже 1 млн кв. км. Первый короткий безледный период в регионе может произойти до 2030 года, а к 2050 году это будет уже привычным явлением.