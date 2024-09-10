Тающие льды в Арктике восстанавливаются. Как это происходит

Растаявшие в XX веке ледяные жилы в болотах Арктики восстанавливаются, несмотря на продолжающееся потепление, выяснили ученые Томского государственного университета (ТГУ) в ходе экспедиции в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Таким образом, экосистема Арктики демонстрирует устойчивость к изменениям климата. Об этом РБК Life сообщили в пресс-службе университета.
Руководитель экспедиции, заведующий лабораторией «БиоГеоКлим» ТГУ Сергей Лойко сообщил, что одной из задач проекта является изучение реакции мерзлых болот на изменение климата. По данным спутниковых снимков, арктические болота начали реагировать на потепление примерно в середине XX века, отметил Лойко. Основным признаком этой реакции стало таяние клиновидных ледяных тел, скрытых в торфянике.
Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой разрушение ледяных жил начинается в точках контакта болот со склонами, откуда стекает вода. Рост объемов воды связан с увеличением высоты кустарников, которые задерживают снег, способствуя усиленному оттаиванию льда.
Исследователи сосредоточились на участках, не подвергшихся антропогенному воздействию, чтобы изучить влияние только климатических изменений. Они обнаружили, что в местах, где ледяные жилы растаяли к 1970-м годам, они вновь замерзли, хоть и с примесью торфа. Это снижает теплопроводность льда и указывает на природное восстановление.
Ученые также выяснили, что новые ледяные тела залегают на 1−1,5 м глубже прежнего уровня.
В ходе экспедиции специалисты отобрали пробы старых и новых ледяных жил для дальнейшего анализа их химического состава. Проект продлится до 2025 года и поможет спрогнозировать изменения в экосистемах болот Западной Сибири в условиях потепления климата.
Ранее ученые университета Южной Калифорнии (США) выяснили, что таяние вечной мерзлоты в Арктике приводит к выбросу в окружающую среду ртути, которая была заключена во льдах на протяжении тысячелетий. Так, оказалось, что эрозия вечной мерзлоты вдоль реки Юкон приводит к тому, что оттаявшая ртуть попадает в водную систему Берингова моря. Исследователи предупреждают: последствия загрязнения ртутью со временем будут только нарастать, так как этот металл накапливается в пищевой цепи.
До этого команда ученых из Университета Колорадо в Боулдере пришла к выводу, что в ближайшие годы Арктика будет лишена льда в летние месяцы. Исчезновение арктического морского льда связано с масштабным изменением климата, вызванным деятельностью человека. Под исчезновением в данном случае ученые понимают тот момент, когда площадь морского льда становится ниже 1 млн кв. км. Первый короткий безледный период в регионе может произойти до 2030 года, а к 2050 году это будет уже привычным явлением.