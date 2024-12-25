Тайский «подарок». Биолог пояснила, как не заразиться холерой

Дело в том, что холера проявляется диареей и рвотой. С момента заражения может пройти от нескольких часов до нескольких суток. В большинстве случаев инфекция протекает как легкая диарея. Холерный вибрион присутствует в фекалиях инфицированного человека. Но может также жить в окружающей среде и передаваться через воду, не прошедшие термообработку морепродукты, свежие овощи и фрукты.