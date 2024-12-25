Тайский «подарок». Биолог пояснила, как не заразиться холерой

В Таиланде зафиксировали вспышку холеры. А между тем, многие наши соотечественники купили туда на каникулы туры — зимой там как раз начинается «сухой» сезон, когда маловероятны дожди. Может ли кто-то привезти оттуда холеру? Или еще хуже — заразить на работе коллег, одноклассников в школе?
«В теории все возможно, но скорее, нет, — рассказала aif.ru профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. — Холерный вибрион попадает в организм орально, то есть через рот. Например, при употреблении зараженной воды или продуктов. А вот с фекалиями… маловероятно, все-таки у нас уборные повсюду. Плюс к тому пациент с таким заболеванием обычно лежит пластом».
Дело в том, что холера проявляется диареей и рвотой. С момента заражения может пройти от нескольких часов до нескольких суток. В большинстве случаев инфекция протекает как легкая диарея. Холерный вибрион присутствует в фекалиях инфицированного человека. Но может также жить в окружающей среде и передаваться через воду, не прошедшие термообработку морепродукты, свежие овощи и фрукты.
Также рекомендуется кипятить воду или употреблять бутилированную (особенно в поездках), тщательно мыть овощи и фрукты, термически обрабатывать продукты. Особенно это касается путешествий в регионы, где периодически регистрируются заболевания холерой — Таиланд, Индия, Филиппины, Доминикана и другие.