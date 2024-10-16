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Тайра Бэнкс, Белла и Джиджи Хадид, Адриана Лима и Ирина Шейк вышли на подиум первого за 6 лет показа Victoria’s Secret: как это было

Тайра Бэнкс, Белла и Джиджи Хадид, Адриана Лима и Ирина Шейк вышли на подиум первого за 6 лет показа Victoria’s Secret: как это было.

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В минувший вторник в Бруклине, штат Нью-Йорк, состоялось одно из самых ожидаемых событий мира моды — отгремел первый за шесть лет показ нижнего белья Victoria’s Secret. Еще более волнительным он стал потому, что вместе с брендом на подиум вернулись Тайра Бэнкс — один из первых «ангелов» — и Адриана Лима, бравшая длительный перерыв в карьере ради рождения и воспитания детей.

Помимо вышеупомянутых моделей, на шоу появились: Белла и Джиджи Хадид (вторая вообще открыла показ), Барбара Палвин, Виттория Черетти — та самая возлюбленная Леонардо ДиКаприо, Кэндис Свейнпол, Тейлор Хилл, Алессандра Амбросио, Кейт Мосс и, конечно же, наша любимая Ирина Шейк.

Кстати, к супермоделям присоединилась солистка k-pop-группы BLACKPINK Лиса. Она исполнила песню прямо на подиуме во время прохода «ангелов» — это, к слову, давняя традиция шоу Victoria’s Secret. Однако в этот раз впервые за все годы его существования был исключительно женский музыкальный состав.

Закрывала показ, разумеется, Тайра Бэнкс в сногсшибательном наряде. В финале моделей сверху осыпало розовое конфетти. Пробрало? Нас тоже.