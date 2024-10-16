Тайра Бэнкс, Белла и Джиджи Хадид, Адриана Лима и Ирина Шейк вышли на подиум первого за 6 лет показа Victoria’s Secret: как это было.

В минувший вторник в Бруклине, штат Нью-Йорк, состоялось одно из самых ожидаемых событий мира моды — отгремел первый за шесть лет показ нижнего белья Victoria’s Secret. Еще более волнительным он стал потому, что вместе с брендом на подиум вернулись Тайра Бэнкс — один из первых «ангелов» — и Адриана Лима, бравшая длительный перерыв в карьере ради рождения и воспитания детей.