«Тайные» новеллы Марселя Пруста: почему их опубликовали только в 2019 году

10 июля 1871 года родился французский писатель Марсель Пруст, наиболее известный по своему первому роману «По направлению к Свану». Однако за время своего творческого пути автор написал и другие произведения, некоторые из которых были опубликованы только в 2019 году. Так вышло, что до 2018 года несколько текстов хранилось у писателя и коллекционера Бернара де Фаллуа. После его смерти и оборудования архивов издательство Fallois опубликовало под редакцией Люка Фрейсса сборник девяти коротких неопубликованных новелл. Они были написаны примерно в 1896 году, когда писателю было всего 25 лет. Только один из рассказов, «Таинственный корреспондент», является завершенным, остальные же — достаточно обрывистые, таинственные и довольно непонятные.
Рассказываем, о чем повествуют некоторые «тайные» новеллы, ранее хранившиеся в коллекции Бернара де Фаллуа. Прочитать их в полном объеме можно в сборнике «Таинственный корреспондент и другие ранее не публиковавшиеся новеллы».
Полина де С.
Тонкое, глубоко эмоциональное и в некоторой степени экзистенциальное произведение, способное тронуть любого читателя. В короткой новелле рассказывается о встрече героя с давней подругой, заболевшей раком, — некоей Полине де С. В основе повествования находятся личные переживания и философские рассуждения самого рассказчика о том, как люди переносят осознание неминуемой смерти.
Жак Лефельд (Чужестранец)
В данном тексте, который критики порой низко оценивают из-за резкого разрыва повествования, можно заметить живое поэтическое качество текстов Пруста, который находился только в начале своего творческого пути, — на момент написания Прусту было около 25 лет.
Действие данной новеллы происходит в Булонском лесу, где рассказчик издалека наблюдает за другом, который в одиночестве прогуливается по берегу озера, в ожидании человека, который, как ему кажется, никогда не появится. Рассказчик с интересом наблюдает за «встревоженным» другом в надежде застать его таинственную связь. Однако, как позже оказывается, приятель никого не ждал, а лишь наслаждался красотой озера.
В преисподней
Небольшая новелла представляет собой шутливое философское размышление о качествах и недостатках женщины с отсылками к священному тексту Библии.
После восьмой симфонии Бетховена
Эту новеллу критики по достоинству считают одной из лучших. В тексте рассказчик размышляет о музыке, как о «тонком теле», связанным с эзотерическим, потусторонним миром.
Сознание любви
Философская новелла показывает противоположные стороны любовных переживаний всего на двух страницах текста. Следуя за повествованием, читатель может прочувствовать болезненную отвергнутость рассказчика, которую впоследствии заменяют тайные любовные встречи.
Дар феи
Самая длинная новелла, изящно напоминающая детские сказки, в которой фея рассказывает о несчастьях и невзгодах человеческой любви, а также источнике просветления через физическую болезнь. Слушая проповеди волшебного существа о своей судьбе, рассказчик проникает в тайны мироздания.
«Вот так он любил»
Завершающий текст, который является своего рода deo gratias (благодарностью Богу) Пруста за понимание того, что подобно певчим птицам, чье высшее предназначение — петь, его собственное спасение придет из его художественного призвания. Стиль напоминает дневниковую запись, благодаря чему гений Пруста раскрывается с новой стороны.
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Кристина Корчанова