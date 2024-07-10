«Тайные» новеллы Марселя Пруста: почему их опубликовали только в 2019 году

10 июля 1871 года родился французский писатель Марсель Пруст, наиболее известный по своему первому роману «По направлению к Свану». Однако за время своего творческого пути автор написал и другие произведения, некоторые из которых были опубликованы только в 2019 году. Так вышло, что до 2018 года несколько текстов хранилось у писателя и коллекционера Бернара де Фаллуа. После его смерти и оборудования архивов издательство Fallois опубликовало под редакцией Люка Фрейсса сборник девяти коротких неопубликованных новелл. Они были написаны примерно в 1896 году, когда писателю было всего 25 лет. Только один из рассказов, «Таинственный корреспондент», является завершенным, остальные же — достаточно обрывистые, таинственные и довольно непонятные.