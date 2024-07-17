Тайные эмоции и чувства: что такое лунный знак зодиака и как его определить

Лунный знак зодиака играет важную роль в астрологии, так как Луна символизирует наше эмоциональное состояние, потребности в безопасности, инстинкты и подсознательные реакции. Она также связана с нашими привычками, домашним уютом и семейными отношениями. Понимание своего лунного знака может помочь вам осознать, как вы выражаете эмоции, что приносит вам эмоциональное удовлетворение и как вы справляетесь с внутренними конфликтами.