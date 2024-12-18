Тайны древнего клада. Археологи «оживили» царицу прошлого

«Комплексные исследования открыли для нас новые страницы не только самого клада, но и региона в целом, те страницы, которые еще 20 лет назад были совершенно темными и неизвестными для каждого из нас. Два года шли сложнейшие реставрационные работы, которые открыли для нас клад совершенно другим как с точки зрения технологии изготовления отдельных предметов, так и с точки зрения материалов, из которых изготовлены изделия в составе клада», — подчеркнула Столярова.