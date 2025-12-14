Тайну гибели группы Дятлова раскрыли благодаря мультфильму

Швейцарские ученые уверены, что ни НЛО, ни спецслужбы не причастны к трагедии. Виной всему стал снег. Для своих исследований швейцарцы воспользовались математической моделью поведения снега, разработанной голливудскими мультипликаторами из фильма «Холодное сердце» (Walt Disney Animation Studios, 2013 год). Модель аниматоры разработали, чтобы решать, как будут вести себя снежные массы в кадре. В буран там попадает главная героиня. Ученым оставалось только провести виртуальный эксперимент, имитируя воздействие снега на человеческое тело. Вопрос о том, как получить это тело, вскоре нашел неожиданный ответ.