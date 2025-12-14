Тайну гибели группы Дятлова раскрыли благодаря мультфильму

За годы расследований версий трагедии набралось множество — начиная от банальной снежной бури и заканчивая столкновением с НЛО, КГБ или Йети.
Группа из девяти студентов и выпускников Уральского политехнического института, возглавляемая Игорем Дятловым, студентом пятого курса радиофакультета, и инструктором по туризму Александром Золотаревым, погибла в районе горы Холатчахль в феврале 1959 года. Согласно одной из гипотез, ночью туристы услышали странные звуки, разрезали палатку и бросились вниз по склону. Их трупы были найдены на расстоянии 1,5 километра от места ночевки, и все они имели признаки обморожения. На телах были повреждения, кровоподтеки и переломы ребер и черепа.
Швейцарские ученые уверены, что ни НЛО, ни спецслужбы не причастны к трагедии. Виной всему стал снег. Для своих исследований швейцарцы воспользовались математической моделью поведения снега, разработанной голливудскими мультипликаторами из фильма «Холодное сердце» (Walt Disney Animation Studios, 2013 год). Модель аниматоры разработали, чтобы решать, как будут вести себя снежные массы в кадре. В буран там попадает главная героиня. Ученым оставалось только провести виртуальный эксперимент, имитируя воздействие снега на человеческое тело. Вопрос о том, как получить это тело, вскоре нашел неожиданный ответ.
В 1970-х годах город Детройт (США) предоставил компании-производителю автомобилей 100 трупов для имитации аварий. В ходе испытаний сбрасывали предметы разного веса на грудную клетку, измеряя возникшие деформации.
Таким образом, швейцарские ученые смогли объединить технологию создания мультфильмов со старым исследованием автокомпании, смоделировав ландшафт перевала Дятлова. Вывод получился такой: местный рельеф сыграл ключевую роль в трагедии.
Как пояснил профессор кафедры геотехники ETH Zurich Александр Пузрин, на перевале находился большой склон, за которым следовал склон с меньшими ступенями. Сильные ветра, дувшие той ночью, перенесли большой массив снега прямо над палаткой. Многотонные куски снега ночью начали соскальзывать под действием ветра. Таким образом, ошибки группы, покинувшей в такой ситуации место ночлега, не было.
В итоге цифровой снег, созданный для детского мультфильма, стал основой метода судебно-медицинской экспертизы для изучения воздействия лавин на человеческое тело. Современные технологии подтвердили основную версию, выдвинутую советскими следователями сразу после трагедии: туристов погубила именно лавина.
Тем не менее даже после такого научного исследования не все верят, что эту трагедию можно объяснить банальным сходом снега. Историк Олег Рыбаков заявил журналистам, что завершить дело и ответить на все вопросы сможет только исследование останков дятловцев, патологоанатомы и судебные эксперты могут раскрыть истину.
Большинство членов группы Игоря Дятлова похоронены на Михайловском кладбище Екатеринбурга.