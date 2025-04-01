Тайник в мушечнице императрицы Елизаветы обнаружили в Эрмитаже

Специалисты очистили металл и камни, укрепили эмалевые покрытия и восстановили утраченные фрагменты на ювелирных изделиях XVIII века. Занимались этим реставраторы несколько месяцев, использовав современные технологии, в том числе лазерную очистку.
Среди отреставрированных предметов мушечница с вензелем Елизаветы Петровны и табакерка, украшенная рубинами и бриллиантами. Под зеркалом в мушечнице обнаружили «тайник» — фрагмент игральной карты (крести). Пока специалисты не могут объяснить ее назначение.
Хотя в коллекции драгоценностей Эрмитажа хранятся замечательные произведения ювелирного искусства лучших мастеров, но в первую очередь сразу называют Иеремию Позье — блестящего ювелира середины XVIII столетия. Его работы пользовались особой популярностью при императорском дворе.
Первые свои шедевры мастер сделал по заказу Анны Иоанновны, пик карьеры пришелся на годы правления Елизаветы Петровны. Главное же произведение ювелира — большая императорская корона, которую мастер изготовил для коронации Екатерины II вместе с Георгом Фридрихом Экартом. С ней потом короновались все российские монархи.
Жереми (Иеремия) Позье — франко-швейцарский ювелир. Родился в Женеве в 1716 году семье французских гугенотов Этьена Позье и Сюзанны Буверот. В 1729 году вместе с отцом приехал в Россию по приглашению своего дяди, служившего хирургом при дворе молодого императора Петра II.
После смерти отца устроился учеником в ателье к французскому ювелиру Бенуа Граверо, где стремительно освоил искусство огранки камней. Именно там его талант приметила императрица Анна Иоанновна. В 1740 году под ее покровительством молодой человек открыл в Петербурге свою мастерскую и получил титул придворного ювелира.
В 1764 году ювелир навсегда покинул Россию, чтобы провести последние 15 лет жизни в тихой родной Швейцарии. Умер в 1779 году.