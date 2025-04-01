Тайник в мушечнице императрицы Елизаветы обнаружили в Эрмитаже

После смерти отца устроился учеником в ателье к французскому ювелиру Бенуа Граверо, где стремительно освоил искусство огранки камней. Именно там его талант приметила императрица Анна Иоанновна. В 1740 году под ее покровительством молодой человек открыл в Петербурге свою мастерскую и получил титул придворного ювелира.