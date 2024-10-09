Тайная защита. Врачи назвали микроэлемент, защищающий от рака и упадка сил

В эфире программы «Жить здорово!» врачи назвали микроэлемент, по которому Россия находится в списке стран с дефицитом. При том он крайне необходим для решения как минимум трех серьезных проблем. И это селен.
Помощь щитовидной железе
«Это микроэлемент, без которого жить невозможно. Так, в нем нуждается щитовидная железа — батарейка нашего организма. Селен необходим для выработки гормонов щитовидной железы. Нет селена, все у нас страдает, ничего не работает, у нас нет сил и возникает гипотиреоз», — пояснил кардиолог Герман Гандельман.
В итоге нет сил просто жить, подчеркнула Елена Малышева.
Защита от рака
Рак — это злокачественная опухоль. Селен же предотвращает развитие рака, рассказал иммунолог Андрей Продеус. «Оказывается, селен предотвращает развитие рака желудка, предстательной железы, молочной железы, легкого, толстого кишечника. Доказано, что без селена риски рака самые большие. А когда селена достаточно, риски рака низкие», — рассказал иммунолог.
Питание глаз
В сетчатке глаза есть определенные части, которые отвечают за высокое зрение, заметил офтальмолог Михаил Коновалов. «В частности, это макула — маленькая точечка, которая в ответе за остроту зрения. Селен защищает нервные клетки от разрушения. Поэтому во все пищевые добавки, которые мы назначаем пациентам с дистрофией центральной части сетчатки, входит селен», — рассказал Коновалов.
Плюс селена в том, что его можно получать из еды. А чемпионами по его содержанию являются бразильский орех, свиные почки и тунец. Для восполнения суточной нормы селена требуется всего 3 грамма бразильского ореха в сутки, можно съесть 28 граммов свиных почек или 50 граммов тунца. Именно в таком количестве этих продуктов содержится суточная норма селена.