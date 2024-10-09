Тайная защита. Врачи назвали микроэлемент, защищающий от рака и упадка сил

Плюс селена в том, что его можно получать из еды. А чемпионами по его содержанию являются бразильский орех, свиные почки и тунец. Для восполнения суточной нормы селена требуется всего 3 грамма бразильского ореха в сутки, можно съесть 28 граммов свиных почек или 50 граммов тунца. Именно в таком количестве этих продуктов содержится суточная норма селена.