Тайна умершего археолога. Учёные исследуют загадочный «Ачинский жезл»

«Это огромнейшего значения находка, я имею ввиду обретение оригинала. История этого предмета обретает новый импульс, — сказал на церемонии передачи “Ачинского жезла” директор института, член-корреспондент РАН Андрей Кривошапкин. — Может быть, даже и к лучшему, что предмет нашёлся только сейчас, через полвека, когда мы обладаем в институте всеми научными мощностями для того, чтобы исследование было продолжено на новом уровне. В 1970-е было бы невозможно сделать его 3D-модель, провести точную датировку, определить в лабораторных условиях, из какого материала “жезл” выполнен.