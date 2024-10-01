Тайна умершего археолога. Учёные исследуют загадочный «Ачинский жезл»

Новосибирским археологам передали для исследования и реставрации сакральный артефакт — предмет из бивня мамонта, известный как «Ачинский жезл». Эта находка не одно десятилетие будоражит умы учёных. Считается, что на артефакте запечатлён древнейший в Евразии лунно-солнечный календарь.
Орнамент из 1065 выемок
Продолговатый костяной жезл с утолщением на конце и круглой головкой был найден известным археологом Виталием Ларичевым в 1972 году при раскопках древней стоянки в окрестностях города Ачинска Красноярского края. Стоянку относят к позднему (верхнему) палеолиту: считается, что её возраст не менее 19−20 тысяч лет.
Обнаруженный артефакт произвёл большое впечатление на исследователей: в Сибири такие предметы первобытного искусства находят чрезвычайно редко. Виталий Ларичев вскоре провёл серию исследований. Он установил, что предмет сделан из бивня мамонта, и выдвинул предположение, что на нём изображён древний календарь, получается, что старейший в Евразии.
Дело в том, что костяной жезл был весь испещрён спиралевидным орнаментом, который насчитывал 1065 выемок. Детальное обследование узора привело учёного к выводу, что выемки сделаны штампами разной формы и обозначают Луну в разных фазах. Выемки были собраны в неслучайные группы, которые соответствовали различным астрономическим периодам.
Была каста жрецов, создавших протонауку
По мнению Ларичева, устройство «Ачинского жезла» демонстрировало, что уже в позднем каменном веке, задолго до появления, скажем, Египетской и Шумерской цивилизаций, древние люди в Восточной Сибири вели наблюдения за светилами и прогнозировали небесные явления. Ещё бы, ведь этому календарю на мамонтовой кости — около 18 тысяч лет! Между тем, считается, что первые календари появились всего 5−6 тысяч лет назад.
«Ларичев считал, что в очень древние времена, в верхнем и даже среднем палеолите, должна была быть некая каста жрецов, которая занималась наблюдениями за небом — тех, кто создал протонауку», — поясняет ученик Виталия Ларичева, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Сергей Алкин.
Как вспоминает учёный, многие коллеги-археологи не соглашались с версией о древнем календаре на бивне мамонта. Правда, их аргументы сводились лишь к тому, что «этого не было, потому что этого не могло быть никогда».
Артефакт пропал и нашёлся благодаря переезду
Виталий Ларичев умер в 2014 году, и ценный артефакт исчез из поля зрения учёных. И вот на днях выяснились, что в последние годы он хранился у его друга и коллеги Виктора Сазонова. Они вместе исследовали мировоззрение древних людей и делали на эту тему научные публикации.
А найти позабытый было «Ачинский жезл» помог банальный переезд. Виктор Сазонов тоже умер несколько лет назад, его дочь решила сменить место жительства, взялась разбирать вещи отца и обнаружила на книжных стеллажах коробку с ценным предметом.
Семья Виктора Сазонова и передала артефакт в Институт археологии и этнографии СО РАН.
«Это огромнейшего значения находка, я имею ввиду обретение оригинала. История этого предмета обретает новый импульс, — сказал на церемонии передачи “Ачинского жезла” директор института, член-корреспондент РАН Андрей Кривошапкин. — Может быть, даже и к лучшему, что предмет нашёлся только сейчас, через полвека, когда мы обладаем в институте всеми научными мощностями для того, чтобы исследование было продолжено на новом уровне. В 1970-е было бы невозможно сделать его 3D-модель, провести точную датировку, определить в лабораторных условиях, из какого материала “жезл” выполнен.
Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы «Ачинский жезл» занял своё достойное место в истории древнего каменного века и в принципе в истории человечества".
Он хранит в себе ещё немало загадок
Теперь состояние древнейшего календаря Евразии предстоит оценить реставраторам. Также учёные проверят версию Ларичева и Сазонова о том, что жезл являлся астрономическим лунно-солнечным календарём, по которому древние жрецы предсказывали затмения, високосные годы, периоды вращения планет вокруг Солнца. Возможно, это как-то помогало кочевым племенам перемещаться, находить более комфортные для жизни места.
Учёные уверены, что «Ачинский жезл» таит ещё немало загадок. Возможно, он прольёт свет на белые пятна, оставшиеся в истории Сибири.