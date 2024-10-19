Тайна тринадцати веков. Ученые воссоздали древний славянский обряд

«Под этими выкладками в центре располагалось кострище и небольшое количество вещей, которые, вероятно, принадлежали тем людям, которым были посвящены эти комплексы. Это не могильники, ни в одном из этих комплексов не было обнаружено человеческих останков. Эти сооружения были направлены исключительно на поминальную обрядность. Вероятно, они были посвящены соплеменникам, которые не вернулись с военного похода или погибли где-то вдалеке от дома. Вероятно, этим объясняется то, что под этими каменными выкладками было очень мало личных вещей», — сообщил он.