Тайна Солнца разгадана по столетним рисункам астронома

Кеплер использовал это для записи и зарисовки видимых особенностей Солнца. В мае 1607 года астроном зафиксировал то, что по его мнению было прохождением Меркурия, однако на самом деле это было группой солнечных пятен. Сейчас ученым известно, что они существуют в видимом слое атмосферы светила, известном как фотосфера.