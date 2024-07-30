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Тайна Солнца разгадана по столетним рисункам астронома

Иоганн Кеплер, вероятно, наиболее известен разработкой законов движения планет. Он также был увлеченным наблюдателем за солнцем и в 1607 году сделал несколько замечательных наблюдений за нашей ближайшей звездой с помощью камеры-обскуры.

Источник: Kepler, J. 1609, Phaenomenon singulare seu Mercurius in Sole, Thomae Schureri, Lipisiae

Исследователи из Японии использовали новые методы для анализа рисунков Кеплера и обнаружили ранее неизвестную информацию о солнечной активности того времени, когда он жил. Об этом пишет Science Alert.

Рисунки Иоганна Кеплера, немецкого математика и астронома, были невероятно точными. Они позволили ученым определить, где находилось Солнце в течение 11-летнего цикла.

Иоганн Кеплер сформулировал законы на основе данных Тихо Браге — датского астронома, астролога и алхимика эпохи Возрождения. Кеплер был известным наблюдателем и сделал одну из самых ранних записей солнечной активности до изобретения телескопа.

Кеплер использовал камеру-обскуру, которая представляла собой небольшое отверстие в стене, пропускающее солнечный свет. Затем она освещала лист бумаги, позволяя наблюдателю изучать изображение Солнца.

Кеплер использовал это для записи и зарисовки видимых особенностей Солнца. В мае 1607 года астроном зафиксировал то, что по его мнению было прохождением Меркурия, однако на самом деле это было группой солнечных пятен. Сейчас ученым известно, что они существуют в видимом слое атмосферы светила, известном как фотосфера.

Солнце — это огромный шар плазмы, которое имеет такое же магнитное поле, как и Земля. Плазма представляет собой заряженный газ, увлекающий за собой силовые магнитные поля. В результате вращения светила, они запутываются.

Часто напряжение, под которым находятся силовые линии поля, настолько велико, что они прорываются сквозь поверхность, препятствуя конвекции и повышая температуру в солнечном пятне. Их количество и общая солнечная активность достигает максимума за 11-летний цикл.

Закон Шперера (эмпирический закон изменения гелиографических широт, на которых образуются области солнечной активности в течение солнечного цикла) ученые в новом исследовании применили к старым рисункам, поместив их в конце солнечного цикла перед циклом, когда Томас Хэрриот, Галилей и другие телескопические наблюдатели впервые зафиксировали информацию о солнечном цикле.

Наблюдения были проведены перед минимумом Маундера — периодом, когда активность солнечных пятен снижена. Это явление произошло в период между 1645 и 1715 годами.

И хотя авторы подчеркивают, что окончательные вывод делать еще рано, они уверены, что их исследование поможет понять большие периоды бездействия Солнца.

Ранее эксперты рассказали, что магнитное поле Солнца в скором времени «перевернутся».

Анна Морозова