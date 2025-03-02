Тайна смерти императора: 2 марта 1855 года скончался Николай I

2 марта 1855 года после непродолжительной болезни скончался император России Николай I. После революции он был оболган большевиками, как и другие цари. Его называли Николаем Палкиным и «жандармом Европы» и корили за суровость при подавлении государственного переворота 1825 года. Позже за противоположное будут корить его правнука Николая II, называя его «слабовольным». Марксистам не угодишь, да и не должен император России кому-то угождать.
Николай I: восхождение на престол
Когда в ноябре 1925 года император Александр I скончался в Таганроге, Великий князь Николай оказался в трудном положении. По старшинству престол должен был занять его брат Константин, но он находился в Варшаве. Не зная, что в Успенском соборе Кремля уже хранится пакет с манифестами об отречении Константина и о назначении его наследником престола, Великий князь Николай присягнул отсутствующему Константину следом за Государственным советом. Начался период междуцарствия, которым и воспользовались мятежники.
Колебания Николая были вызваны тем, что он был младшим в семье и в общем-то не собирался становиться царем. Свою жизнь он хотел прожить размеренно и спокойно. Но едва лишь утром 24 декабря 1825 года ему было подано донесение о масштабном заговоре против династии, как Николай Павлович проявил железный характер. В сопровождении всего нескольких лиц, среди которых были брат Михаил Павлович, граф Михаил Милорадович и князь Александр Голицин, в одном мундире с лентой через плечо 29-летний Николай выехал верхом на мороз на Сенатскую площадь, где его ждали вооруженные заговорщики, одураченные ими полки и чернь.
Вот как описывал происходящее свидетель: «По бульвару двигалась густая толпа народу… Мне попадалось на глаза столько оборванцев, сколько я никогда еще не видел в Петербурге. Казалось, вся сволочь, которая выглядела разбойниками и грабителями, примется вдруг за булыжники, вынутые из мостовой».
Убить будущего царя хотели трое мятежников: Каховский, Якубович и Булатов. Кюхельбекер должен был застрелить брата Михаила. Декабристы собирались обезглавить династию, а закончить дело распада империи под присмотром англичан должны были Швеция, Турция и Польша.
Но звезда Николая I восходила. От пули Каховского его заслонил Милорадович, умерший от раны через два дня, а матросы выбили пистолет из рук Кюхельбекера. В результате стрельбы были ранены еще трое приближенных Николая: Шеншин, Фредерикс и Стюрлер. Только после этого Николай отдал приказ солдатам стрелять на поражение.
Толпа бежала, бежали и декабристы. Все они были задержаны и на допросах вели себя не лучшим образом: умоляли о пощаде, валили вину друг на друга и каялись в измене.
Немудрено, что после этих событий первым манифестом Николая I стал манифест о назначении наследником сына Александра, а если он будет на момент смерти отца несовершеннолетним — о регентстве брата Михаила.
Правление Николая
Правление Императора Николая I, коронованного 3 сентября 1826 года, ознаменовалось чередой перемен. Четвертование для приговоренных к смерти мятежников император заменил на повешение. Для 31-го декабриста и для 21-го участника заговора Петрашова (в том числе для Федора Достоевского) смертная казнь была заменена каторгой. При Николае I никогда не применялись пытки для политических заключенных. Чтобы мятеж не повторился, император учредил III отделение тайной полиции — для наблюдения за умами.
- Была проведена реформа управления государственными крестьянами, в результате которой они могли выбирать управляющих в судах, в сельской местности появились полицейские и судебные уставы.
- В 1841 году было запрещено продавать крестьян поодиночке и без земельных наделов.
- В 1843 запретили продавать крепостных безземельным дворянам.
- В 1848 году крепостные получили право выкупать свободу и владеть собственностью.
- Была проведена денежная реформа. Ассигнации обменяли на государственные билеты, которые менялись на золото и серебро. Система продержалась до Крымской войны.
- Были открыты университет в Киеве и технологический институт в Петербурге.
- В стране появились первые железные дороги «Петербург — Царское село» и «Петербург — Москва».
Император Николай I старался окружить себя монархистами и пресекал вольнодумство. Он свято верил в особую миссию России — поддержание баланса сил в Европе и подавление революции. Поэтому он жестоко подавил восстание поляков в 1931-ом году и революцию в Венгрии, считая ее крайне вредной.
Крымская война
В 1853-м году Россия вступила в Крымскую войну сразу против трех стран: Османской империи, Франции и Британии. Османы не хотели уступать России Молдавию и Валахию, британцы грезили о прокладке железной дороги через Россию в Индию, а французы хотели взять реванш за 1812-й год.
Боевые действия развернулись на Кавказе и в Закавказье, на Дунае, на Балтике, на Белом и Баренцевом море, в устье Амура, на Курильских островах и даже на Камчатке. Но основные бои шли на Черном море и в Крыму. Союзникам удалось высадить десант и приступить к осаде Севастополя и даже захватить часть города. Однако атака на Николаев провалилась. Провалился захват союзниками Петропавловска-на-Камчатке и высадка на Соловках.
Война окончилась в 1856 году. Россия лишилась турецкой крепости Карс, устья Дуная, уступила Молдавии юг Бессарабии. Черное море и проливы были закрыты для военных судов всех государств. Но это было уже после смерти императора.
Тайна смерти императора
Крымская война дала понять императору, что он снова окружен предателями. Его прямые приказы не выполнялись. Высадка союзников прошла беспрепятственно. Не было предпринято никаких мер по укреплению русских позиций. Зато «позиция» знати была уже знакома: либералы радовались поражениям России, считая, что «лучше разрушить все города и употребить их камень для строительства новых зданий».
Николай прекрасно понимал настроение «передового» дворянства и главнокомандующего князя Меньшикова в том числе. Государь готовился дать еще один бой либералам в России. Он стоически переносил неудачи в войне и много молился о вразумлении соратников… и вдруг умер.
Народ был прекрасно осведомлен о могучем здоровье царя и по столицам тот час поползли слухи. Одна из сплетен уверяла всех, что Николай I покончил с собой, приняв яд. Якобы это подтвердил некий анатом Грубер, которого позвали вскрыть тело царя, а потом — заключили в крепость, чтобы молчал.
Это неправда. Николай Павлович умер христианином, простившись с родными, исповедавшись и причастившись. Сыну Александру он сказал так:
Я хотел бы оставить вам Россию мирную, устроенную и счастливую. Но провидение распорядилось иначе. Иду молиться за Россию и за вас. После России я люблю вас больше всего на свете! «Последними словами царя были: “Держи крепко!..”.
Народ возложил вину на лейб-медика императора Мандта, тем более что после кончины царя он действительно исчез из Петербурга. «Уморили немцы царя!». Есть версии, что за Мандом действительно могли стоять министр двора граф Адлерберг и комендант императорской главной квартиры князь Долгорукий — оба масоны. Но кто совершенно точно был рад смерти Николая I— это англичане.
Опальный либерал Герцен в Лондоне так описывал радость от смерти российского самдержца: «На улице, на бирже, в трактирах только и речи было о смерти Николая, я не видел ни одного человека, который бы не легче дышал, узнавши, что это бельмо снято с глаз человечества, и не радовался бы, что этот тяжелый тиран в ботфортах наконец зачислен был по химии».
От чего на самом деле скончался император Николай I
На самом деле историки точно знают, чем болел и от чего умер царь. Николай I давно мучился от болей в суставах. Болезнь он переносил, как правило, на ногах, осмотры превращались в формальность, уложить его в постель было не реально.
Он заболел еще 27 января. Медик Мандт не придал болезни большого значения — весь Петербург болел гриппом, который тогда называли инфлюэнцей. Однако вина Мандта в смерти Николая I все же была. Во-первых, он не настоял на соблюдении постельного режима, и Николай продолжал работать (рабочий день царя начинался в 7 утра) и выходил принимать парад в мороз без шинели 10 февраля. А во-вторых, Мандт лечил царя по разработанной им «атомарной системе», критически уменьшая дозы любых лекарств и предпочитая диеты, воды и избегая любых вмешательств в организм.
Тело Николая бальзамировали дважды. Сначала был применен новый метод закачки в кровеносную систему химических растворов (фамилия одного из анатомов действительно была Грубер), но тело стало разлагаться, и медики провели повторное бальзамирование со вскрытием.
Император был погребен в Петропавловском соборе. Его супруга Александра до самой смерти носила траур по мужу.
Майя Новик