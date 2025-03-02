Тайна смерти императора: 2 марта 1855 года скончался Николай I

Колебания Николая были вызваны тем, что он был младшим в семье и в общем-то не собирался становиться царем. Свою жизнь он хотел прожить размеренно и спокойно. Но едва лишь утром 24 декабря 1825 года ему было подано донесение о масштабном заговоре против династии, как Николай Павлович проявил железный характер. В сопровождении всего нескольких лиц, среди которых были брат Михаил Павлович, граф Михаил Милорадович и князь Александр Голицин, в одном мундире с лентой через плечо 29-летний Николай выехал верхом на мороз на Сенатскую площадь, где его ждали вооруженные заговорщики, одураченные ими полки и чернь.