Тайна шестого континента. 13 подростков из Москвы добрались до Антарктиды

«В Кейптауне нам всем очень понравилось, это безумно интересный и красивый город с шикарной историей и достопримечательностями, — рассказала aif.ru ученица школы № 1553 им. Вернадского Александра Шишкина. — Но впереди — Антарктида, совершенно другой этап в экспедиции, самый волнующий. Мы все очень переживаем. Сначала нам поменяли станцию, перенесли дату вылета. Нас ждут трудности с установкой лагеря, с размещением. Часть науки возможно, будет видоизменяться или пропадать и нам придется импровизировать на ходу».