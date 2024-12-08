Тайна шестого континента. 13 подростков из Москвы добрались до Антарктиды

Неделя в Кейптауне
Путешественник Матвей Шпаро взял с собой 13 московских школьников и студентов колледжей, чтобы исследовать самый загадочный континент земли — Антарктиду. Участники экспедиции были отобраны из 36 тысяч желающих принять в ней участие юных москвичей.
26 декабря члены экспедиции вылетели из Москвы в Стамбул, а оттуда — в южноафриканский Кейптаун. Больше недели они провели в Южной Африке, ожидая разрешения на вылет в снежный континент.
«В Кейптауне нам всем очень понравилось, это безумно интересный и красивый город с шикарной историей и достопримечательностями, — рассказала aif.ru ученица школы № 1553 им. Вернадского Александра Шишкина. — Но впереди — Антарктида, совершенно другой этап в экспедиции, самый волнующий. Мы все очень переживаем. Сначала нам поменяли станцию, перенесли дату вылета. Нас ждут трудности с установкой лагеря, с размещением. Часть науки возможно, будет видоизменяться или пропадать и нам придется импровизировать на ходу».
Научная деятельность
Пока московские школьники жили в Кейптауне, они не тратили время зря. Проводили научные исследования.
«Мы около недели провели в Кейптауне, где посетили много достопримечательностей, — отметила ученица школы № 171 Варвара Трунина. — Изучили много разных видов растений и животных, таким образом провели небольшую научную работу. Больше всего меня впечатлили местные птицы и ящерицы».
Как сообщил руководитель Антарктической экспедиции, знаменитый путешественник Матвей Шпаро, ребята собрали много биологических образцов, то есть, по его словам, это был не просто отдых.
«Мы летели на самолете ИЛ-76, — сказал путешественник. — Нам велели промочить свои ботинки в специальном дезинфицирующем растворе, чтобы не занести никакую заразу в Антарктиду».
Московская молодежная антарктическая экспедиция продлится до 14 декабря. Она проходит при поддержке столичного Департамента образования и науки.