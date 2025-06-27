Эта новость не только породила целый ряд вопросов относительно того, как и почему это золото вообще там оказалось, но и снова актуализировала дискуссию о том, а что же на самом деле представляют собой отношения США и Германии? Ряд экспертов говорит о том, что ФРГ фактически «полуколония США», «оккупированная страна» без суверенитета. Другие, напротив, отмечают, что все это в прошлом и сегодня страна — самостоятельный локомотив для всей Европы.