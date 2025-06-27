Тайна немецкого золота: сможет ли ФРГ вывезти свое золото из США

На днях СМИ облетела новость: Германия все серьезнее думает о том, чтобы вывезти из США принадлежащее Берлину золото, оказавшееся там после 1945 года. Мол, непредсказуемость Дональда Трампа, его нападки на американскую Федеральную резервную систему (ФРС) и общая геополитическая напряженность в мире вызывают опасения в надежности такого места хранения.
Эта новость не только породила целый ряд вопросов относительно того, как и почему это золото вообще там оказалось, но и снова актуализировала дискуссию о том, а что же на самом деле представляют собой отношения США и Германии? Ряд экспертов говорит о том, что ФРГ фактически «полуколония США», «оккупированная страна» без суверенитета. Другие, напротив, отмечают, что все это в прошлом и сегодня страна — самостоятельный локомотив для всей Европы.
Так действительно ли спустя восемь десятилетий после Второй мировой войны ФРГ все так же зависит от Америки и не имеет никакого собственного внешнеполитического маневра? И как отделить исторические мифы от реальности?
«Секретные протоколы» Аденауэра
На протяжении долгих лет упорно ходят слухи о том, что «отец-основатель» ФРГ Конрад Аденауэр в 1949 г. под давлением американцев подписал некий секретный документ под названием «Канцлерский акт». Согласно этому «акту», якобы все последующие немецкие канцлеры должны были получать одобрение из США, а сама Германия до 2099 г. обязывалась согласовывать с Вашингтоном ключевые шаги во внешней и внутренней политике.
В ряде версий речь идет также о контроле американцев над немецкими СМИ и золотым запасом Германии. Несмотря на то что никаких подтвержденных документов или доказательств существования «Канцлерского акта» нет, эта конспирологическая теория оказалась очень живучей.
Но, надо сказать, основания для таких спекуляций вполне имелись. Ведь после разгрома Третьего рейха Западная Германия до 1955 года фактически находилась под военным контролем США, Великобритании и Франции. Так называемый Оккупационный статут серьезно ограничивал суверенитет ФРГ.
Особым вопросом был ядерный статус ФРГ. Страна обязалась не иметь и не производить ядерного оружия, тем не менее на территории Германии оно было и есть до сих пор. Правда, владеют им американцы. Оно расположено на авиабазе Бюхель — это часть программы совместного ядерного использования НАТО. Речь идет о примерно 15−20 ядерных авиабомбах. Германия не имеет над этим арсеналом стратегического контроля и не принимает решения о его использовании. Кстати, сегодня, согласно опросам, больше половины немцев выступают за вывод американского ядерного оружия с территории ФРГ.
Из событий недавнего времени добавили масла в огонь конспирологии и «загадочные» взрывы газопроводов «Северный поток» в 2022 году, за которыми могли стоять спецслужбы США. Расследование крайне непрозрачно, и его итогов в ФРГ до сих пор так и не представили…
Тайны золота рейха
Сегодня ФРГ занимает первое место в мире по объему золота, хранящегося в США. Но как оно туда попало? После Второй мировой войны практически все золотовалютные резервы рейха были изъяты союзниками. Впоследствии именно из этих запасов выплачивались компенсации и осуществлялся возврат награбленного нацистами. Часть затем стала легальным золотом новой Германии, а часть осела в США.
После того как в 1949 г. из оккупированных западных зон образовалась ФРГ, в США начали активно помогать восстанавливать экономику. В новой Германии Вашингтон видел европейский плацдарм для дальнейшего противостояния СССР. В рамках известного плана Маршалла ФРГ начала активно развиваться и стремительно вошла в мировую финансовую систему. Чтобы обеспечить безопасность своих активов в условиях нарастания напряженности с СССР, Германия решила разместить значительную часть своих золотых резервов за границей — главным образом в Нью-Йорке.
До 2012 года подробности о точных объемах и местоположении золота не публиковались. И общество стало задаваться вопросом, а действительно ли золото Германии все еще физически существует в США? В итоге бундесбанк объявил о программе репатриации с целью вернуть минимум половину хранимого за границей. И теперь в Нью-Йорке остается около 37% от общих золотых запасов.
Сегодня в Германии поднимают вопрос о возвращении и этой части из-за нарастания геополитических рисков. Однако пока это находится на стадии дискуссии, и бундесбанк не заявляет о какой бы то ни было экстренной репатриации металла.
«С друзьями так не поступают»
Известно, что на территории Германии по сей день расположено около 50 военных объектов США, включая крупные базы, аэродромы, тренировочные полигоны, склады, госпитали и командные центры. А американский воинский контингент, по разным оценкам, составляет от 35 тыс. до 50 тыс. человек. И это неудивительно: США исторически — после 1945 г. — рассматривали Германию как центр логистики, командования и операций в Европе.
Тем не менее после объединения ФРГ в 1990-м степень влияния США и их тотальной вовлеченности во все германские политические процессы стала снижаться. Критики конспирологических теорий германской политики говорят о том, что страна имела немало пространства для собственного маневра. В 2003-м, например, Герхард Шредер не поддержал войну в Ираке. Затем он, как и позже Меркель, поддерживал строительство «Северного потока» вопреки возражениям Вашингтона.
Но в 2013-м разгорелся скандал: оказалось, что высшее политическое руководство ФРГ, в том числе и Ангела Меркель, многие годы прослушивалось ЦРУ! Меркель тогда лично позвонила президенту США Бараку Обаме, заявив, что «с друзьями так не поступают».
Конечно, верить (или не верить) в различные теории заговора — дело каждого. Как бы то ни было, пока не кажется, что нынешние немецкие элиты, несмотря на всю их риторику, в том числе и по репатриации золотого запаса, не имеют плана создания новой Германии в ее, скажем, «бисмарковском» понимании, действующей исключительно в собственных национальных интересах без оглядки на США. А потому политический маневр у страны весьма ограничен.
Автор — историк, политолог-германист, кандидат исторических наук.
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