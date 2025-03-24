Тайна деловой переписки 1834 года раскрыта в Коломне

— 1890-й разделяет периоды эклектики и модерна, к которым относится коллекция имущества Сурановых, — объясняет куратор программ кластера, историк Дмитрий Ойнас. — В Коломне в этот год открыли первое почтовое отделение, выпустили первый паровоз легендарной серии О. Для Российской империи 1890-й был самым обыкновенным. Общество ждало перемен, но никаких потрясений не происходило. Очень хороший год, как нам кажется. А для коломенцев он начался с анекдота: 1 января в центре города нашли человека в костюме Нового года. Пьяного и полураздетого. На нем был деревянный ящик и праздничный колпак. Оказалось, местный сапожник отстал от веселой компании. Полицейские отогрели его и отправили восвояси, обрядив в тюремный картуз, чтобы не мерзла голова…