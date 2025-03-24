Тайна деловой переписки 1834 года раскрыта в Коломне

Находку сделали в процессе реставрации интерьеров в Доме Сурановых, в котором располагается иммерсивный музей. Это самый новый на сегодня объект кластера «Коломенский посад». Гости вместе с «обитателями» дома — членами купеческой семьи и прислугой — попадают в 1890 год с его экзотическим по нынешним меркам бытом, милыми новостями и даже разговорной речью, очищенной от неологизмов.
Восстанавливая внутреннюю отделку Дома Сурановых, специалисты тщательно изучили участки стен, где сохранились старинные обои. Наслоения бумажных полос «перелистывали», как страницы книги, знакомясь со вкусами прежних владельцев здания.
«После согласования с экспертами был выбран наиболее аутентичный рисунок. Сотрудники компании “Ваш реставратор” очистили и укрепили уцелевшие фрагменты, воссоздали утраченные и подготовили образцы для дальнейшего воспроизведения, — рассказали в центре познавательного туризма “Коломенский посад”. — Осторожно снимая старые обои, среди пожелтевших страниц дореволюционных газет они обнаружили сложенный лист бумаги. Он оказался документом 1834 года, написанным от руки.
После детальной реставрации и расшифровки текста стало ясно, что это официальное деловое письмо, связанное с именем Ивана Федоровича Суранова — коломенского купца третьей гильдии".
Лист сохранился плохо: бумага была повреждена, текст частично утрачен. Пришлось, применяя самые современные методы, кропотливо очищать документ от загрязнений, укреплять бумажную структуру и восстанавливать «выпавшие» слова.
Письмо состоит из двух частей. Первая часть, датированная 24 июня 1834 года, содержит ответ министра юстиции Дмитрия Васильевича Дашкова на прошение Суранова. Из текста следует, что коломенский купец был недоволен решением Сената по своему делу и подал жалобу. Министр юстиции разъяснил: «Решения Правительствующего Сената, вошедшие в законную силу, не могут подлежать ничьему пересмотру без особого Высочайшего повеления. Если же он имеет законное основание жаловаться, то может принести всеподданнейшую жалобу чрез Комиссию прошения».
Вторая часть документа — это расписка самого Ивана Федоровича, подтверждающая, что он получил ответ министра юстиции в Коломенском городническом правлении. Текст нельзя прочесть полностью, но в целом его смысл понятен: Суранов, как положено, удостоверил получение ответа.
«Обнаруженное письмо служит важным свидетельством бюрократических процессов XIX века. Оно напоминает о том, как решались правовые вопросы в эпоху, когда даже жалоба на решение Сената требовала соблюдения строгого порядка. Этот небольшой документ открывает еще одну страницу истории Дома Сурановых, давая представление о жизни его владельцев, их делах и переписке с властями», — отметили в «Коломенском посаде».
Дом Сурановых находится в старой части Коломны. Он был построен в 1799 году, сменил несколько владельцев. Во владение значимой для города купеческой династии Сурановых перешел во второй половине XIX века. В комплекс усадьбы входили и надворные постройки. В одной из них располагался свечной заводик сына Ивана Федоровича — Василия Суранова. Они с братом Григорием делали свечи (в том числе очень дорогие — литые пятигранные) из говяжьего жира, которого в Коломне, крупном скотопрогонном центре, было предостаточно. Еще одним семейным делом было мыловарение. Способ производства Сурановы узнали у знаменитого французского мастера Брокара. Кроме них, мыло в Коломне не варил никто.
Василий Иванович к старости увлекся росписью фарфора и резьбой: коровьи лопатки обрабатывал так, что они походили на слоновую кость. Некоторые его изделия сегодня выставлены в музее.
Деревянный особняк на Посадской, 13 в новейшее время использовали как склад. Несколько лет назад его передали в пользование «Коломенскому посаду» для расширения музея пастилы. Но тут объявились потомки Сурановых — Юлия и Василий Матвеевы — сохранившие массу документов, фотографий и домашних реликвий. По преданию, в их бабушку Марию Суранову был влюблен друг семьи — писатель Борис Пильняк. Он жил неподалеку и часто приходил в гости. После его расстрела в 1938 году Сурановы предпочли переехать, но фамильное имущество скрупулезно описали, поделили и забрали с собой.
Получив в дар старинную мебель и предметы быта, имея точное описание интерьера и историю семьи, музейщики придумали совершенно новую концепцию. Через знакомство с одной купеческой семьей в Доме теперь можно получить представление о дореволюционной России, отталкиваясь от событий конкретного года.
— 1890-й разделяет периоды эклектики и модерна, к которым относится коллекция имущества Сурановых, — объясняет куратор программ кластера, историк Дмитрий Ойнас. — В Коломне в этот год открыли первое почтовое отделение, выпустили первый паровоз легендарной серии О. Для Российской империи 1890-й был самым обыкновенным. Общество ждало перемен, но никаких потрясений не происходило. Очень хороший год, как нам кажется. А для коломенцев он начался с анекдота: 1 января в центре города нашли человека в костюме Нового года. Пьяного и полураздетого. На нем был деревянный ящик и праздничный колпак. Оказалось, местный сапожник отстал от веселой компании. Полицейские отогрели его и отправили восвояси, обрядив в тюремный картуз, чтобы не мерзла голова…