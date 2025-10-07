Тайга, хоккей и Бали: самые необычные дни рождения Путина

Иногда в этот день Путину приходилось не только принимать поздравления, но и поздравлять самому. 7 октября 2003 года он прилетел в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться с только что победившей на выборах мэра Валентиной Матвиенко. В тот же день президент, если уж не сделал подарок, то, как минимум, порадовал железнодорожного топ-менеджера Вадима Морозова, подписав указ о его назначении на пост министра путей сообщения.