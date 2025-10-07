Тайга, хоккей и Бали: самые необычные дни рождения Путина

«Это не национальный праздник, — говорил сам президент. — Мне кажется, что преувеличивать значение этого события — нескромно».
Он предпочитает отмечать в кругу родных и близких, но часто проводит 7 октября и за государственными делами, где бы они его не застали — в Кремле или в Сочи, в Санкт-Петербурге, на саммите на экзотическом Бали или в когда-то дружественной Молдавии.
К 73-летию Владимира Путина ТАСС вспоминает самые яркие и характерные эпизоды.
День в тайге
На президентском посту Путин не берет выходных, отгулов, больничных, а в последние годы — даже отпусков. Не исключение — и его личный праздник.
Лишь однажды Путин позволил себе полный день отдыха на день рождения — в 2014 году он улетел в глухую сибирскую тайгу, за «300−400 км от ближайшего жилья». Условия там были отнюдь не «стационарными», отмечали в Кремле, но не стали раскрывать других деталей.
Зато ими поделился сам президент два дня спустя — на заседании Совета по спорту и по совместительству в День ходьбы. «У меня позавчера был день ходьбы, — парировал Путин. — По горам проходил почти девять километров. До сих пор все болит».
Зато, признался президент, смена деятельности — для него лучший отдых.
Вечер на льду
Случалось Путину на день рождения играть в хоккей. В повестке на 7 октября 2015 года был заранее анонсирован матч Ночной хоккейной лиги, но он оказался лишь «вишенкой на торте» графика президента в тот день.
Утром и днем Путину поступали поздравительные телеграммы и звонки от зарубежных лидеров. Сергей Шойгу — тогда глава Минобороны — на очной встрече проинформировал президента о ходе операции в Сирии. А Путин, отвечая ему, упомянул, что с утра обсуждал это и с главой МИД Сергеем Лавровым.
Лавируя между делами, Путин в тот же день успел подписать указ о проведении Года российского кино, направить приветствие Всероссийскому фестивалю по хоккею среди любительских команд. На сайте Кремля вышел целый перечень поручений, где речь шла о преодолении рецессии, поддержке бизнеса, охране культурных организаций.
К вечеру дело дошло и до запланированного хоккея. Во время матча Путин забросил семь шайб, приведя команду «Звезды НХЛ» к победе со счетом 15:10. А после памятной игры президенту вручили медаль «За верность и любовь к хоккею».
Часы в командировках
«У меня такое сложилось впечатление, что я живу в самолете», — признавался Путин, говоря о своем графике. Дата 7 октября — не исключение.
Дважды на высшем посту он встречал день рождения за пределами России. В 2002 году — в Кишиневе, на саммите СНГ. В официальной повестке были борьба с терроризмом, расширение экономического сотрудничества, ситуация вокруг Ирака. А в неформальной части участники даже позволили себе «пригубить вина».
В 2013 году в канун дня рождения Путину предстоял аж 12-часовой перелет. В те дни на индонезийском острове Бали проходил саммит АТЭС. Почти сразу по прибытии именинника ждал приятный сюрприз. Хозяин встречи — тогда президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно — перед началом заседания отошел от официального протокола, взял гитару и исполнил Happy Birthday to You. Остальные лидеры поддержали поздравление аплодисментами.
Председатель КНР Си Цзиньпин вручил имениннику торт, а ныне покойный премьер Японии Синдзо Абэ — бутылку саке. Путин подарки оценил, но некоторые отложил на потом.
«Я здесь пьянствую что ли? Нет, я, слава богу, пока в состоянии себя держать в руках. До саке доберемся еще», — с улыбкой рассказывал Путин о судьбе японского напитка.
Годы в графике
Путин живет в таком графике с первых месяцев на высшем посту. В 2000 году президент накануне своего дня рождения принимал в Кремле олимпийскую сборную после Игр в Сиднее, и легкоатлет Ирина Привалова отметила, что население относится «к Путину с сочувствием, поскольку видит, как ему тяжело». В глазах самой олимпийской чемпионки президент завоевал высший бал: «Работоспособность у Путина просто дикая… Но он при этом держит хорошую форму».
Самому Путину в день рождения в 2000 году приходилось отвечать на вопросы не только о желаниях, но и о возможностях. Комментируя журналистам проект бюджета-2001, президент заверил, что Россия «в долги лезть» не будет, а любые дополнительные доходы направит на погашение внешних заимствований.
Всегда за мотыгой
Иногда в этот день Путину приходилось не только принимать поздравления, но и поздравлять самому. 7 октября 2003 года он прилетел в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться с только что победившей на выборах мэра Валентиной Матвиенко. В тот же день президент, если уж не сделал подарок, то, как минимум, порадовал железнодорожного топ-менеджера Вадима Морозова, подписав указ о его назначении на пост министра путей сообщения.
7 октября 2005 года Путин наградил оренбургского комбайнера Вячеслава Чернуху звездой Героя России «за проявленный героизм и самоотверженность при спасении урожая» от пожара. Чернуха в ответ поздравил Путина с днем рождения и подарил фотоальбом «Планета целина».
Из других необычных презентов Путину — щенки разных пород и уссурийский тигренок, прижизненное издание сочинений Чехова, хрустальный крокодил как «единственное животное, которое не сдает назад». Последнее из этого списка — подарок от на тот момент президента Молдавии Владимира Воронина. Путин, наверное, сейчас часто его вспоминает.
Бывают сюрпризы с национальным колоритом. Александр Лукашенко дарил сертификат на трактор «Беларус». Игорь Додон отправлял несколько бочек с молдавским вином, которое изготовил лично.
Не один год Путина поздравляли в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. В 2008-м вручили знак «Почетного профессора», а в 2010-м рекомендовали поменьше нарушать КЗОТ, работая «как раб на галерах».
Путин, однако, с этим не согласен. «Надо, как святой Франциск, мотыжить свой участок ежедневно. И успех будет».
В свой день рождения, 7 октября 2025 года, Путин снова будет работать.