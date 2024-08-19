Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»

Таяние вечной мерзлоты в Арктике приводит к выбросу в окружающую среду ртути, которая была заключена во льдах на протяжении тысячелетий. Ученые университета Южной Калифорнии (США) пришли к этому выводу, изучив состав льдов на берегах реки Юкон на Аляске. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Environmental Research Letters.
Эрозия вечной мерзлоты вдоль реки Юкон приводит к тому, что оттаявшая ртуть попадает в водную систему Берингова моря. Там она собирается в огромных количествах, что подтверждают данные дистанционного зондирования со спутников. Профессор Университета Калифорнии Джош Уэст, отметил, что в Арктике может находиться «гигантская ртутная бомба».
По словам ученых, загрязнение токсичными металлами угрожает здоровью и окружающей среде по меньшей мере 5 млн человек, живущих в Арктике. Риск загрязнения питьевой воды минимален.
Исследователи предупреждают: последствия загрязнения ртутью со временем будут только нарастать, так как этот металл накапливается в пищевой цепи. Ученые также отмечают, что Арктика считается «первой линией» в борьбе с изменением климата, а последствия таяния ледникового покрова на Северном полюсе могут оказать влияние на весь мир.
Ранее исследования показали, что арктические льды тают быстрее, чем ожидалось. А повышение уровня океана из-за огромного объема оттаявшей воды может привести к наводнениям, угрожающим жизни 400 млн человек.
До этого российские ученые выяснили, что в другой стороне земного шара, Антарктиде, таяние ледников привело к выделению метана из ископаемых мхов. Результаты этого исследования имеют важное значение для прогнозирования потоков парниковых газов в районе отступающих ледников в ответ на изменение климата.
Также ученые предупреждают, что ледяные щиты Антарктиды и Гренландии тают с тревожной скоростью. У ученых нет уверенности в том, что, даже если удастся сократить выбросы углекислого газа и ограничить глобальное потепление до 2, этого будет достаточно для сохранения ледяного покрова. Если не предпринять срочных мер, нынешние темпы таяния льдов приведут к повышению уровня моря на целый метр к 2100 году. Это грозит затоплением городов, которые находятся на побережьях и в низинах, а миллионы людей будут вынуждены переселиться в пригодные для жизни районы.