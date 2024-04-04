Таяние снега может провоцировать приступы астмы и обострение экземы у людей

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Таяние снега, выступающего сорбентом содержащихся в атмосфере вредных выбросов, может стать причиной более частых приступов астмы и обострения экземы у людей, сообщила биолог, ведущий инженер кафедры охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Мария Комбарова.
«Когда снег начинает таять, эти вещества в виде пыли разносятся ветром и оседают на асфальте, автомобилях, стенах домов, окнах, шторах, подоконниках, одежде и коже человека. Уровень загрязнения воздуха [в городах с таянием снега повышается]. На людей, склонных к аллергии, содержащая вредные вещества пыль оказывает особо сильное воздействие: появляются проблемы с дыханием и кожными покровами. Например, учащаются приступы астмы и обостряется экзема. У детей начинают слезиться глаза», — уточнила Комбарова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Биолог указала на важность профилактики: после пребывания на улице нужно сразу же умыть лицо и руки, следует также чаще мыть собак, на шерсти которых оседает пыль. Каждые три-четыре дня рекомендуется протирать подоконники и чаще стирать шторы — раз в две недели. Эксперт уточнила, что в начале зимы снег содержит малую долю загрязняющих веществ: от 0,2 гр до 1−2 гр на литр. К концу зимы этот показатель многократно увеличивается.
«Снежинки, падая на землю, собирают вредные частицы из воздуха, и их доля возрастает до 30 гр. А тот снег, который скапливается на обочинах дорог, содержит загрязнений до 100 граммов на литр», — добавила она, отметив, что в составе такого снега, в зависимости от близости к источникам выбросов, можно найти аммиак, формальдегид, сероводород, хлорид, фторид водорода, фенолы, а также диоксид азота, сажу и продукты горения.
На транспорт приходится 60−70% всех выбросов. Среди продуктов горения топлива — оксиды углерода и азота, сажа, диоксид серы и другие, также пояснили в ПНИПУ.