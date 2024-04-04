Таяние снега может провоцировать приступы астмы и обострение экземы у людей

Биолог указала на важность профилактики: после пребывания на улице нужно сразу же умыть лицо и руки, следует также чаще мыть собак, на шерсти которых оседает пыль. Каждые три-четыре дня рекомендуется протирать подоконники и чаще стирать шторы — раз в две недели. Эксперт уточнила, что в начале зимы снег содержит малую долю загрязняющих веществ: от 0,2 гр до 1−2 гр на литр. К концу зимы этот показатель многократно увеличивается.