Татьяна Ким: Впервые в жизни хочу счастья не только для всех, но и для себя

— Спортом я занимаюсь давно, и для меня это своего рода лайфхак. Если с утра потренировался, то чувствуешь себя молодцом. Свою систему прокачал, продул, как говорят, и это дает тебе заряд уверенности и оптимизма. У меня четыре тренировки в неделю, несмотря даже на тяжелый год. Правда, я стала меньше бегать. Но надеюсь, что исправлю это. Кстати, когда снег выпал, я с удовольствием на лыжах покаталась. Но в целом — помогает другое. Раньше, когда у меня спрашивали, что главное в жизни, я всегда говорила: семья, дети, работа. А меня самой словно не существовало в этой моей системе ценностей. И я была счастлива так, как жила. А в конце 2023-го года я вдруг поняла — сколько так вообще можно? Знаете, вот говорят, что многие люди воспринимают доброту за слабость. Я посмотрела на себя со стороны, задумалась: а почему я разрешаю с собой вот так обращаться? Я же не тряпка, чтобы об меня ноги вытирать. И вдруг поняла: я всегда живу для других и, продолжая находиться в таких отношениях, наношу вред своим детям. Дети подрастают, они видят эту модель семейных отношений. А я не хочу, чтобы у моих дочерей, а старшей уже 20 лет, повторилась такая же ситуация, как у меня. И я начала пытаться себя отстаивать. С этого, наверное, и началось все то, что привело к разводу.