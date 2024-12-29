Татьяна Ким: Впервые в жизни хочу счастья не только для всех, но и для себя

Крупнейшая сделка по слиянию бизнесов, популярнейший торговый онлайн сервис в стране и громкий развод. Таким со стороны видится 2024-й год у самой богатой женщины России ($7,4 млрд. по версии Forbes), основательницы Wildberries Татьяны Ким (Бакальчук).
«Кризис — источник энергии»
Валерий Рукобратский, aif.ru: — Татьяна Владимировна, а вы как думаете — этот високосный год для вас был скорее плохим или скорее хорошим?
Татьяна Ким: — Знаете, на заре своего становления как предпринимателя, да и в принципе по жизни, я, как любой нормальный человек, всегда старалась кризисы избегать. Раньше, когда в компьютерные игры играла, например, всегда выбирала самый лайтовый, самый легкий уровень сложности. Это не значит, что я не люблю работать. Просто я больше люблю развивать и преумножать, а не сражаться. И люблю, когда то, что ты делаешь, целиком и полностью зависит от тебя, а не от неизвестного количества неизвестных вводных. Я играла в стратегию военно-экономического типа. Мне нравилось в ней сложные экономические задачки решать: управлять ресурсами, создавать промышленность, города с красивыми домами строить. А вот сражаться в игре — это всегда стресс и кризис. И чем выше сложность — тем выше и военная часть, которая мне совсем не нравилась.
Нашей компании в 2024-м году исполнилось 20 лет. Конечно, за это время было много кризисов. И раньше каждый раз я думала: господи, хоть бы пронесло! Как любой нормальный человек — не хотела выходить из зоны комфорта. Но в 2020 году, когда был кризис из-за пандемии, я вдруг осознала: кризисы — неизбежны. Кризис, если философски смотреть, это время, когда можешь переосмыслить, пересобраться, пересмотреть что-то важное. Сейчас уже понимаю, что любой кризис — это источник новой энергии, новых возможностей, новых сил. Я верю в это на сто процентов.
Самое главное — найти точку опоры, собраться и взять контроль над ситуацией
Когда в начале 2024 года случился крупный пожар на нашем огромном складе в Шушарах — у меня не было ни истерик, ни «Боже мой, что делать?». Была четкая ясность ума, я помню по минутам, что делала первые 2 часа. У меня эмоций было ноль, чисто как машина все делала. И только когда я четко поняла, что все — пожар потушен, жертв нет, все нормально, и по всем направлениям у нас все закрыто, я расслабилась. Меня накрыла волна эмоций, я рыдала.
То есть нельзя сказать, что я кризисы обожаю, но точно знаю: это источник гораздо большего роста, чем у тебя был до этого. Плюс, как говорится, Бог не посылает тебе такие испытания, которые ты не можешь преодолеть.
Поэтому, возвращаясь к вопросу про високосный год, скажу: да, год был сложный, но очень интересный. Я нашла бизнес-партнеров, мы смогли объединиться, и уже по истечении полугода видим результаты. У нас реально улучшились все экономические показатели.
Да, какие-то внутрисемейные проблемы еще остаются, но тем не менее считаю, что год завершился хорошо.
«Полюбить себя»
— А как вам, несмотря на эти кризисы, удается так потрясающе выглядеть? Простите уж за такой прямой вопрос. Ну правда, всем интересно…
— Спортом я занимаюсь давно, и для меня это своего рода лайфхак. Если с утра потренировался, то чувствуешь себя молодцом. Свою систему прокачал, продул, как говорят, и это дает тебе заряд уверенности и оптимизма. У меня четыре тренировки в неделю, несмотря даже на тяжелый год. Правда, я стала меньше бегать. Но надеюсь, что исправлю это. Кстати, когда снег выпал, я с удовольствием на лыжах покаталась. Но в целом — помогает другое. Раньше, когда у меня спрашивали, что главное в жизни, я всегда говорила: семья, дети, работа. А меня самой словно не существовало в этой моей системе ценностей. И я была счастлива так, как жила. А в конце 2023-го года я вдруг поняла — сколько так вообще можно? Знаете, вот говорят, что многие люди воспринимают доброту за слабость. Я посмотрела на себя со стороны, задумалась: а почему я разрешаю с собой вот так обращаться? Я же не тряпка, чтобы об меня ноги вытирать. И вдруг поняла: я всегда живу для других и, продолжая находиться в таких отношениях, наношу вред своим детям. Дети подрастают, они видят эту модель семейных отношений. А я не хочу, чтобы у моих дочерей, а старшей уже 20 лет, повторилась такая же ситуация, как у меня. И я начала пытаться себя отстаивать. С этого, наверное, и началось все то, что привело к разводу.
Меня недавно спрашивали, что сейчас в моем периметре ценностей.
Говорю: хочу, чтобы все люди были счастливы, хочу сделать так, чтобы все могли жить бесконечно, чтобы не было ни старости, ни болезней (это все моя детская мечта). Хочу, чтобы дело мое развивалось, чтобы в стране развивались предприниматели. А потом добавила: и хочу, чтобы я была счастлива. Вот никогда в жизни, клянусь, у меня до этого года такой фразы не было. Никогда. У меня реально начало 2024 года было очень тяжелым. Но я, как говорится, на своей шкуре поняла эту фразу, которую говорят бортпроводники в самолете, что кислородную маску надеть надо сперва на себя. Иначе ты никому не сможешь помочь. Обращаясь к женской аудитории, хочу сказать: вы должны прежде всего ценить и любить себя! Сами должны быть счастливыми. Не в ущерб остальному, разумеется.
А любить себя надо — тогда все будет хорошо.
— И это изменило вашу жизнь?
— Когда ты так меняешь свою систему ценностей, у тебя вдруг находится время на то, чтобы ходить на массаж, к косметологу, встретиться с подругами. Ты вдруг понимаешь, что тоже имеешь право на себя, на счастье. А не все отдавать-отдавать-отдавать. Вот, наверное, это мне и помогло полюбить себя. А любить себя надо — тогда все будет хорошо.
— А на что-то еще у вас теперь стало находиться больше времени? Общение с детьми, походы в театр?
— Нет, на театры у нас время не появилось. А свободное время у меня, которое остается, я стараюсь проводить с детьми. Они, слава богу, подросли, и первый раз в этом году я попробовала брать всех с собой в командировки. Это классно. Конечно, ты выматываешься там. Но эти три-четыре дня, проведённые вместе — очень важны. Дети видят, что мама работает, они понимают, чем она занимается, что она делает. И, кстати, не поверите, но в 2024-м году я ходила в кино с детьми столько раз, сколько за предыдущие пять лет не сходила. То есть, когда ты в ресурсе, у тебя становится больше времени на все. Ну и со своими подругами стараюсь тоже встречаться чаще. Мы много смеемся, меня такое времяпрепровождение расслабляет, но в тоже время наполняет энергией.
О диете и любимом блюде
— Мы в разговоре женскую аудиторию упомянули. Вот такое было бы им, думаю, тоже интересно — полезное меню на день от Татьяны Ким, поделитесь?
— Слушайте, в 2024-м году я абсолютно не пример по части полезного меню. Потому что это был бешеный год. Чудес не бывает, всё равно приходится чем-то жертвовать. В моём случае — это качество сна, здоровье. И питание в том числе. Не сказать, что я питаюсь неправильно: майонез, жареное — всего это нет. Но я стала питаться нерегулярно, и это, конечно, отразилось на организме. В том числе и на ЖКТ.
Ну, а если мы говорим про правильность питания, то я уже лет семь постоянно занимаюсь спортом и, конечно, мое отношение к еде, можно сказать, эволюционировало. То есть меня не нужно убеждать, что есть куриную грудку и овощи — это правильно. Что хлеб — это вредно. Хотя хлеб я, кстати, люблю. Это моя такая слабость. Как-то приехала в командировку, а там на столе такой классный хлеб был! И вот сижу, ем его и понимаю, что поступаю абсолютно неправильно, а остановиться не могу. Но, кстати, в тех же командировках меня часто выручает то, что я не ем красное мясо, поэтому от большинства блюд могу никого не обижая отказаться.
— А сладкое любите?
— Я люблю сладкое, но не сказать, что сильный его фанат. Могу есть, но могу и не есть.
— Какое любимое блюдо?
— Наверное, самое любимое — это то, что мама готовит. И это, естественно, национальная — корейская — и абсолютно простая еда.
— Как вы готовитесь к Новому году? Какие подарки покупаете? И где?
— Подарки я, конечно же, покупаю на «Вайлдберриз» (улыбается). Я не могу остановиться, когда открываю приложение в телефоне и начинаю выбирать. Надо вот это, и вот это, и вот это, и вот это… В итоге, у нас обычно под елкой гора подарков размером с пол-елки. А в этом году, поскольку год действительно был тяжелый, мы соберемся своей маленькой семьей. Тихо и совсем-совсем по-семейному встретим Новый год.