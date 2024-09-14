Татьяна Черниговская: биологическое бессмертие недостижимо

— Да, мы уступим. Но у меня несколько ответов на этот вопрос. Дело в том, что мы не знаем, каким путем будет эволюционировать искусственный интеллект. Даже сами разработчики этих программ, а я говорила с несколькими из Кремниевой долины, уверяют, что они уже перестали понимать, что делает ИИ. Никто не знает его планов. И здесь я должна себя остановить, потому что вы могли бы спросить: «Вы хотите сказать, что у него есть планы?». На что я отвечу: «Сейчас — нет, но возможно через год». Раньше говорили: 30 лет, 50 лет, сейчас говорят — это происходит уже сейчас. Мы не знаем, пойдет ли ИИ по пути: «Я хочу быть как человек», или по совершенно иной линии, которую мы пока даже не можем осознать.