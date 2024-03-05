В беседе с РБК Life Татьяна Буланова назвала свое главное достижение в жизни на сегодняшний день.
«Наверное, это мои дети — несмотря на сумасшедший гастрольный график 1990-х, я нашла время и силы родить. Это мои друзья — многие со мной с детства, я их не предала, не продалась. Какая я была лет 30 назад, такая и осталась. И то, что мои друзья с тех пор со мной, это подтверждает. Но еще есть силы жить, творить, работать дальше, так что думаю, что главное достижение еще впереди», — считает Татьяна Буланова.
Певица уверена: «главное — быть честным со своим ребенком». По ее мнению, к детям нужно относиться как к взрослым. Они все запоминают, просто у них мало жизненного опыта.
«Не стоит думать, что ребенок какой-то маленький дурачок, а ты взрослая и умная. И нельзя пренебрегать проблемами ребенка. Конечно, будет казаться, что вот у тебя-то проблемы, а у него мелочи: экзамен, девочка, которая в классе нравится, взаимностью не отвечает. Но ребенок переживает свои трудности так же, как взрослые — свои. К этому нужно серьезно относиться. Еще всегда старалась не отмахиваться от детей с их вопросами, не отнекиваться, как бы ни устала», — рассказывает артистка.
В прошлом году Татьяна Буланова вышла в третий раз замуж. Избранник певицы — бизнесмен Валерий Руднев. С 1992 по 2005 год артистка была в браке с музыкантом Николаем Тагриным. У них родился сын Александр. В 2005-м певица вышла замуж за футболиста Владислава Радимова, в 2016-м знаменитости расстались. Бывшие супруги воспитывают общего сына Никиту.