Татьяна Буланова назвала свое главное достижение в жизни

«Наверное, это мои дети — несмотря на сумасшедший гастрольный график 1990-х, я нашла время и силы родить. Это мои друзья — многие со мной с детства, я их не предала, не продалась. Какая я была лет 30 назад, такая и осталась. И то, что мои друзья с тех пор со мной, это подтверждает. Но еще есть силы жить, творить, работать дальше, так что думаю, что главное достижение еще впереди», — считает Татьяна Буланова.