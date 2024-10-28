ТАТУ воссоединились ради корпоративов

При этом послушать те же старые хиты в исполнении одной татушки стоит в 14 раз дешевле.
Сейчас Лена и Юля берут заказы на частные вечеринки как вместе, так и по отдельности. 40-летняя Катина за один корпоратив просит скромные 1,1 млн рублей. У певицы нет райдера, ей нужен только трансфер до места, стилист-визажист, вода и немного еды. За 45 минут выступления Лена поёт главные хиты ТАТУ и несколько своих песен. Не так давно певица, например, спела знаменитое «Я сошла с ума» в клубе «Центральная станция» для представителей ЛГБТ-сообщества*.
У Юли Волковой запросы чуть выше. За гонорар 1,2 млн 39-летняя певица просит самые комфортные рейсы для авиаперелётов, трёхразовые питание и номер люкс с безлактозным молоком. В гримёрке должны быть разнообразные рыбные, сырные и мясные закуски, фрукты, орехи, бутылка коньяка и бутылка Don Julio, Patron или Espolon. Выступает с нетленками ТАТУ Волкова 40 минут.
При этом обе татушки с удовольствием споют вместе — как в старые добрые. Вот только ценник уже сильно больше — 15 миллионов. Объясняется эта забавная математика тем, что у певиц давно разные карьеры, воссоединяться они готовы только задорого. За эти деньги исполнят легендарные «Нас не догонят», «Не верь, не бойся, не проси», «Робот», «Полчаса» и пр.
*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено