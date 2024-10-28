ТАТУ воссоединились ради корпоративов

Сейчас Лена и Юля берут заказы на частные вечеринки как вместе, так и по отдельности. 40-летняя Катина за один корпоратив просит скромные 1,1 млн рублей. У певицы нет райдера, ей нужен только трансфер до места, стилист-визажист, вода и немного еды. За 45 минут выступления Лена поёт главные хиты ТАТУ и несколько своих песен. Не так давно певица, например, спела знаменитое «Я сошла с ума» в клубе «Центральная станция» для представителей ЛГБТ-сообщества*.