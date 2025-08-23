ТАСС: в Румынию сбежало равное корпусу число солдат ВСУ

Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что дезертирство является одной из главных проблем в рядах ВСУ, количество заведенных дел по сбежавшим достигает практически 20 тыс. в месяц. По данным силовиков, насильно мобилизованным часто не дают отпуска, чтобы избежать самовольного оставления части. Чаще всего причиной самовольного оставления части или сдачи в плен являются отсутствие адекватного командования и мотивации, а также «мясные штурмы».