ТАСС: в элитной военной академии в Одессе издеваются над курсантами

«В одесской военной академии доведен до суицида курсант. Тело Павла Столбуна нашли возле расположения факультета военной разведки и ССО (сил специальных операций — прим. ТАСС). За день до этого он стал объектом издевательств со стороны пятерых сержантов. Со слов очевидцев, сержанты вынуждали курсантов есть тушенку, печенье с горчицей с грязного пола и запивать это все маслом. Потом в двухлитровые бутылки воды добавляли 200 граммов соли и заставили все это выпить», — сказал собеседник агентства. Академия считается элитной.