ТАСС узнал о «разных форматах» встреч на переговорах в ОАЭ

Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби стартовал, встречи проходят в разных форматах, сообщил ТАСС источник.

Источник: РИА "Новости"

«[Проходят] в разных форматах», — сказал собеседник издания, не раскрыв подробностей.

По данным агентства, второй день переговоров также пройдет в закрытом режим, без прессы.

Накануне, после того, как Sky News сообщил о начале первого дня переговоров, а офис украинского президента это опроверг, «Страна» написала, что переговоры, тем не менее, могли начаться де-факто: как отмечал портал, стороны к тому моменту могли начать неформальные обсуждения.

Трехсторонние переговоры, между Россией, США и Украиной, начались вечером 23 января. Они проходят в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Президент Украины Владимир Зеленский называл главной темой встречи территориальный вопрос.