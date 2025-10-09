ТАСС: умер певец Ефрем Амирамов

Ефрем Амирамов — певец, музыкант, композитор и поэт, народный артист Кабардино-Балкарии, Ингушетии, заслуженный артист Карачаево-Черкесии. Родился в 1956 году в Нальчике. Окончил музыкальную школу, затем — Ростовский институт народного хозяйства. Наибольшую известность артисту принесли такие композиции, как «Молодая», «Лучшая из мам», «Аленка». Первая пластинка Амирамова «Последний дебют» сразу стала «золотой». В 1989 году было продано более 1 млн экземпляров. В 2009 году у музыканта вышла книга под названием «Все так … или истерика», где опубликованы избранные стихи и тексты его песен.