Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: умер певец Ефрем Амирамов

НАЛЬЧИК, 9 октября. /ТАСС/. Народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов умер в возрасте 69 лет в одной из больниц города Нальчика, сообщил ТАСС источник в лечебном учреждении.

«Только что, к сожалению, артиста не стало. Врачи боролись за его жизнь, но он скончался», — сообщил ТАСС представитель одного из медицинских учреждений республики.

По информации информагентства, Амирамов умер на 70-м году жизни в Республиканской клинической больнице КБР.

Ефрем Амирамов — певец, музыкант, композитор и поэт, народный артист Кабардино-Балкарии, Ингушетии, заслуженный артист Карачаево-Черкесии. Родился в 1956 году в Нальчике. Окончил музыкальную школу, затем — Ростовский институт народного хозяйства. Наибольшую известность артисту принесли такие композиции, как «Молодая», «Лучшая из мам», «Аленка». Первая пластинка Амирамова «Последний дебют» сразу стала «золотой». В 1989 году было продано более 1 млн экземпляров. В 2009 году у музыканта вышла книга под названием «Все так … или истерика», где опубликованы избранные стихи и тексты его песен.