ТАСС: СБУ в Херсоне проводят жесткую фильтрацию местного населения

«Режим работы подразделений СБУ в Херсоне можно описать как “жесткий фильтрационный”. Это и постоянные проверки личностей по базам данных, контроль перемещений между районами, оперативная работа по выявлению “коллаборационистов” и “информаторов”, регулярные ночные обыски и “профилактические” задержания. По свидетельствам некоторых местных жителей, с которыми имеется связь, и правозащитников, сотрудники СБУ действуют без публичной отчетности, чтобы потом некому было предъявлять претензии», — рассказал собеседник агентства.