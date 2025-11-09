ТАСС: СБУ в Херсоне проводят жесткую фильтрацию местного населения

«Режим работы подразделений СБУ в Херсоне можно описать как “жесткий фильтрационный”. Это и постоянные проверки личностей по базам данных, контроль перемещений между районами, оперативная работа по выявлению “коллаборационистов” и “информаторов”, регулярные ночные обыски и “профилактические” задержания. По свидетельствам некоторых местных жителей, с которыми имеется связь, и правозащитников, сотрудники СБУ действуют без публичной отчетности, чтобы потом некому было предъявлять претензии», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в городе неоднократно фиксировались задержания «для разговора» без официального оформления. Представитель подполья проинформировал, что некоторых «подозреваемых» допрашивали по несколько дней подряд, не предоставляя адвоката и не уведомляя родственников. «Напоминает организованный бандитизм, а не силовую систему», — подчеркнул он.
Ранее ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье сообщал, что Херсонское управление СБУ ведет свою деятельность под командованием офицеров из центральной и западной частей Украины. По словам собеседника агентства, местных сотрудников службы не допускают к руководству управлением из-за недоверия.
Кроме того, по информации представителя подполья, Херсонское СБУ организовывает в городе специальные места пыток, где держит людей без связи вплоть до нескольких недель.